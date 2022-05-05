В Сургут прилетел федеральный министр для встречи с главой ХМАО

В Сургут прилетел глава минприроды Алексей Козлов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сургут с официальным визитом посещал министр природных ресурсов и экологии Алексей Козлов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Югры Натальи Комаровой.

В Сургуте федеральный чиновник отправился в центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза». «В ходе рабочего совещания под председательством Министра обсудили вопросы, их решения, направленные на повышение эффективности использования природных ресурсов с соблюдением природоохранных требований (снижение избыточных административных барьеров, актуальность фискальных правил, готовность сил и ресурсов в пожароопасный период», — рассказала глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югру с двухдневным визитом прилетала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. За это время она успевала встретиться с руководством двух крупнейших нефтяных компаний — «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз».