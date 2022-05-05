05 мая 2022

В Сургут прилетел федеральный министр для встречи с главой ХМАО

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
В Сургут прилетел глава минприроды Алексей Козлов Фото:

Сургут с официальным визитом посещал министр природных ресурсов и экологии Алексей Козлов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Югры Натальи Комаровой.

В Сургуте федеральный чиновник отправился в центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза». «В ходе рабочего совещания под председательством Министра обсудили вопросы, их решения, направленные на повышение эффективности использования природных ресурсов с соблюдением природоохранных требований (снижение избыточных административных барьеров, актуальность фискальных правил, готовность сил и ресурсов в пожароопасный период», — рассказала глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югру с двухдневным визитом прилетала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. За это время она успевала встретиться с руководством двух крупнейших нефтяных компаний — «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз».

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Сургут с официальным визитом посещал министр природных ресурсов и экологии Алексей Козлов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Югры Натальи Комаровой. В Сургуте федеральный чиновник отправился в центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза». «В ходе рабочего совещания под председательством Министра обсудили вопросы, их решения, направленные на повышение эффективности использования природных ресурсов с соблюдением природоохранных требований (снижение избыточных административных барьеров, актуальность фискальных правил, готовность сил и ресурсов в пожароопасный период», — рассказала глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Югру с двухдневным визитом прилетала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. За это время она успевала встретиться с руководством двух крупнейших нефтяных компаний — «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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