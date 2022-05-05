В Перми сетевой гигант получил штраф за рекламу алкоголя

Торговую сеть оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские антимонопольщики оштрафовали федеральную сеть «Перекресток» за нарушение закона о рекламе. Продуктовый ритейлер разместил при входе в магазин плакат с изображением алкоголя. Это является нарушением законодательства, сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

«Специалисты ведомства обнаружили на входе в магазин „Перекресток“ в ТЦ „Разгуляй“ баннер с рекламой алкогольной продукции. Текст и изображение на нем были обращены наружу, то есть направлены на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя. Это противоречит Закону о рекламе», — сообщили в ФАС.

АО «Торговый дом «Перекресток» признали виновным по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Ритейлер оштрафован на 50 тысяч рублей.