05 мая 2022

В Перми сетевой гигант получил штраф за рекламу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, покупатели, перекресток, магазин, супермаркет
Торговую сеть оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото:

Пермские антимонопольщики оштрафовали федеральную сеть «Перекресток» за нарушение закона о рекламе. Продуктовый ритейлер разместил при входе в магазин плакат с изображением алкоголя. Это является нарушением законодательства, сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

«Специалисты ведомства обнаружили на входе в магазин „Перекресток“ в ТЦ „Разгуляй“ баннер с рекламой алкогольной продукции. Текст и изображение на нем были обращены наружу, то есть направлены на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя. Это противоречит Закону о рекламе», — сообщили в ФАС.

АО «Торговый дом «Перекресток» признали виновным по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Ритейлер оштрафован на 50 тысяч рублей.

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Пермские антимонопольщики оштрафовали федеральную сеть «Перекресток» за нарушение закона о рекламе. Продуктовый ритейлер разместил при входе в магазин плакат с изображением алкоголя. Это является нарушением законодательства, сообщили в пресс-службе Пермского УФАС. «Специалисты ведомства обнаружили на входе в магазин „Перекресток“ в ТЦ „Разгуляй“ баннер с рекламой алкогольной продукции. Текст и изображение на нем были обращены наружу, то есть направлены на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя. Это противоречит Закону о рекламе», — сообщили в ФАС. АО «Торговый дом «Перекресток» признали виновным по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Ритейлер оштрафован на 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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