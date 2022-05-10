Путин поручил решить кредитные проблемы пострадавших от пожаров

Владимир Путин проводит совещание по ситуации с природными пожарами в регионах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос реструктуризации кредитов для тех граждан, которые пострадали от природных пожаров. Соответсвующее распоряжение он отдал в ходе совещания по ситуации с пожарами в регионах России. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».

«Что касается того, чтобы помочь [пострадавшим от лесных и природных пожаров] с потребительскими кредитами — это, конечно, правильно. Безусловно, над этим можно подумать», — заявил Владимир Путин.

Глава государства проводит совещание с представителями МЧС и губернаторами регионов, в которых бушуют лесные пожары. Ради этого Путин созвал встречу в выходной день. Президент РФ заявил, что именно губернаторы должны обеспечить тушение пожаров. Он призвал их не молчать, если ситуация со стихийным бедствием выходит из-под контроля, передает RT.

На заседании, в частности, присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков. В нескольких районах Курганской области продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за пожаров. 6 мая из-за лесного пожара из трех деревень и двух СНТ эвакуировали более 800 человек.