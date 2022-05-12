В воинской части Хабаровского края произошел взрыв. Есть жертвы

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, последствия взрывов, взрыв
В результате взрыва один человек погиб Фото:

В воинской части поселка Тейсин Хабаровского края произошел взрыв. В результате происшествия один человек погиб, есть несколько пострадавших. Такой информацией поделился источник в экстренных службах.

«В воинской части что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в больницу», — сказал собеседник изданию ТАСС.

По другой информации, в военной части взорвался порох. Пожар оперативно потушили. Официально информация о происшествии пока не подтверждена, дополняет «Царьград». Восемь пострадавших обратились за медицинской помощью.

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В воинской части поселка Тейсин Хабаровского края произошел взрыв. В результате происшествия один человек погиб, есть несколько пострадавших. Такой информацией поделился источник в экстренных службах. «В воинской части что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в больницу», — сказал собеседник изданию ТАСС. По другой информации, в военной части взорвался порох. Пожар оперативно потушили. Официально информация о происшествии пока не подтверждена, дополняет «Царьград». Восемь пострадавших обратились за медицинской помощью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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