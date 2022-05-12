В результате взрыва один человек погиб
В воинской части поселка Тейсин Хабаровского края произошел взрыв. В результате происшествия один человек погиб, есть несколько пострадавших. Такой информацией поделился источник в экстренных службах.
«В воинской части что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в больницу», — сказал собеседник изданию ТАСС.
По другой информации, в военной части взорвался порох. Пожар оперативно потушили. Официально информация о происшествии пока не подтверждена, дополняет «Царьград». Восемь пострадавших обратились за медицинской помощью.
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