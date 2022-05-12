В воинской части Хабаровского края произошел взрыв. Есть жертвы

12 мая 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

В результате взрыва один человек погиб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В воинской части поселка Тейсин Хабаровского края произошел взрыв. В результате происшествия один человек погиб, есть несколько пострадавших. Такой информацией поделился источник в экстренных службах. «В воинской части что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в больницу», — сказал собеседник изданию ТАСС. По другой информации, в военной части взорвался порох. Пожар оперативно потушили. Официально информация о происшествии пока не подтверждена, дополняет «Царьград». Восемь пострадавших обратились за медицинской помощью. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В воинской части поселка Тейсин Хабаровского края произошел взрыв. В результате происшествия один человек погиб, есть несколько пострадавших. Такой информацией поделился источник в экстренных службах. «В воинской части что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в больницу», — сказал собеседник изданию ТАСС. По другой информации, в военной части взорвался порох. Пожар оперативно потушили. Официально информация о происшествии пока не подтверждена, дополняет «Царьград». Восемь пострадавших обратились за медицинской помощью.