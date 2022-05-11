Казанский экс-депутат вместо субботника вскопал пермский огород

Экс-депутат Казани помог предпринимателю Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экс-депутат Казанской городской думы решил не принимать участие в традиционных казанских майских субботниках и приехал в Пермский край вскопать огород пермскому бизнесмену, предварительно все сделав на двух огородах у себя и своих родственников. Об этом URA.RU рассказала представитель пермского бизнес-сообщества, директор акселератора «Бизнес-ментор» Татьяна Терентьева.

«В майские праздники экс-депутат Казанской гордумы вместо традиционных субботников, которые так любят наши чиновники в Перми, приехал и помог вскопать огород своему другу- предпринимателю. А дружба началась с деловых отношений — именно благодаря организационной поддержке депутата в Казань три года назад прибыло 20 бизнесменов из Перми, которые приняли участие в Российском венчурном форуме», — рассказала Татьяна.

По словам Татьяны Терентьевой, в этом году в виду санкций и разрыва макроэкономических отношений Российский венчурный форум не состоялся, и большинство инвесторов уверенно советуют засаживать свои огороды овощами. Этому совету и последовал бывший казанский гость с пермским предпринимателем.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.

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