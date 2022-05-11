Врачи обнаружили кисту Торнвальда — доброкачественное новообразование на задней стенке носоглотки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) спасли жительницу Нижнего Тагила с массивным кровотечением. Причиной стала достаточно редкая и крайне опасная патология — разрыв аневризмы сонной артерии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Когда пациентку привезли на каталке в ближайшую операционную, она находилась уже в крайне тяжелом состоянии. В большинстве случаев пациенты с таким повреждением погибают. Благодаря слаженной командной работе, у пациентки даже не возникло никакого неврологического дефицита. Фантастический случай», — сказала завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ №1 Ольга Салий.

В первый раз сильнейшее носовое кровотечение у 63-летней жительницы тагильчанки случилось осенью 2021 года. Тогда его удалось остановить с помощью обычной тампонады. После прохождения компьютерной томографии женщину перевели в СОКБ №1, где в ходе исследования выявили новообразование в носоглотке.

«Врачи провели диагностику левой внутренней сонной артерии. Они обнаружили гигантскую аневризму, которая находилась уже в стадии разрыва. Необходимо было экстренно эмболизировать (закупорить специальными спиралями — прим.ред.) артерию выше и ниже аневризмы, что и было в итоге сделано. Это и помогло избежать неврологического дефицита. Через две недели пациентку выписали домой», — отметили врачи специализирующиеся на лечении патологий кровеносных сосудов головы в СОКБ №1 Василий Шерстобитов и Камилла Мавлютова.

Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил технологии Свердловской области в сфере медицинской профилактики. Свердловские врачи поделились своим опытом в Москве на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

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