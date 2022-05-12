Министр Мурашко признал опыт свердловских врачей лучшим в России

12 мая 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил технологии, которые используют свердловские врачи Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил технологии Свердловской области в сфере медицинской профилактики. Свердловские врачи поделились своим опытом в Москве на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Михаил Мурашко выслушал выступление волонтеров Свердловского областного медицинского колледжа. Он отметил, что этому колоссальному опыту свердловских врачей можно и нужно учиться», — сказано в сообщении. Региональный минздрав представил опыт трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям, чем привлек внимание ведущих врачей и министра здравоохранения РФ. «Мы гордимся достижениями свердловских медиков в работе с детским населением. Мы рады, что этот опыт получил высокую оценку на федеральном уровне», — сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Ранее URА.RU писало, что Свердловский областной онкодиспансер одержал победу сразу в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!» и был признан лучшим учреждением. Награду экс-главврачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил технологии Свердловской области в сфере медицинской профилактики. Свердловские врачи поделились своим опытом в Москве на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Михаил Мурашко выслушал выступление волонтеров Свердловского областного медицинского колледжа. Он отметил, что этому колоссальному опыту свердловских врачей можно и нужно учиться», — сказано в сообщении. Региональный минздрав представил опыт трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям, чем привлек внимание ведущих врачей и министра здравоохранения РФ. «Мы гордимся достижениями свердловских медиков в работе с детским населением. Мы рады, что этот опыт получил высокую оценку на федеральном уровне», — сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Ранее URА.RU писало, что Свердловский областной онкодиспансер одержал победу сразу в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!» и был признан лучшим учреждением. Награду экс-главврачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.