Попавший под санкции пермский завод покидает легендарный директор

Гендиректор «Редуктор-ПМ» Николай Семикопенко сейчас ушел в отпуск Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На пермском заводе АО «Редуктор-ПМ», который в марте включили в санкционный список США, может смениться гендиректор. Возглавляющий предприятие с 1995 года Николай Семикопенко оставляет пост по собственному желанию. Основным претендентом на должность является директор по экономике и финансам «Редуктор-ПМ» Андрей Белоусов.

«Николай Семикопенко ушел в отпуск до середины июня, после окончания которого намерен выйти на пенсию. Перед уходом в отпуск гендиректор попрощался с коллективом», — сообщают источники «Коммерсант-Прикамье». Возможно, что 70-летний Николай Семикопенко будет работать на заводе в качестве советника гендиректора.

«Редуктор-ПМ», основным акционером которого является государственный холдинг «Вертолеты России», весной был внесен в санкционный список США. Западные страны усилили давление на российскую экономику, воспользовавшись вынужденной спецоперацией РФ по освобождению Донбасса от геноцида со стороны Украины. Президент Владимир Путин заявил, настоящая цель санкций — «отмена России». Но российская экономика и в условиях санкций может работать стабильно и без сбоев.