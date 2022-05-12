Пермские врачи получат дополнительные деньги

Награды медики получат за борьбу с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нескольких пермских медиков за вклад в борьбу с коронавирусом наградят Почетными грамотами города и премиями. Главного врача детский клинической больницы №13 удостоят звания «Почетный гражданин Перми». Это следует из документов, размещенных на сайте городской думы.

«Наградить Почетной грамотой города Перми Бородулину Наталию Анатольевну, врача-кардиолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Клинический кардиологический диспансер“, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга и оказании медицинской помощи жителям города Перми, и в связи с Днем медицинского работника. Выплатить Бородулиной Н.А. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о Почетной грамоте города Перми», — говорится в одном из проектов решения думы.

С аналогичными формулировками награду предлагается вручить врачу-пульмонологу городской клинической больницы им. Гринберга» Владимиру Середохе и врачу-пульмонологу краевой клинической больницы Юлии Водяновой. Кроме того, как следует из повестки комитета по местному самоуправлению, депутаты рассмотрят вопрос о награждении заместителя главного врача краевого кардиологического диспансера Яна Киселевича и хирурга федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова Дениса Панина. Звания «Почетный гражданин города Перми» планируется удостоить главного врача детский клинической больницы №13 Ольгу Токмакову.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам