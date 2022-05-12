12 мая 2022

В Свердловской области подорожали морковь, огурцы и сметана

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, овощи, огурцы, набор для салата
Свежие огурцы подорожали в регионе на 2,4%, средняя цена — 145,38 руб/кг Фото:
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Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост средних цен в Свердловской области на морковь, огурцы, сметану и печенье по состоянию на 6 мая. Соответствующие данные появились на сайте организации.

Сильнее всего выросла стоимость печенья — на 4,82%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 249,86 руб/кг. Среди подорожавших продуктов также морковь (+3,83, средняя цена поднялась до 73,73 руб/кг), свежие огурцы (+2,4%, 145,38 руб/кг) и сметана (+2,81%, 282,84 руб/кг).

Из овощей также подорожал килограмм лука (+1,26%, 52,42 руб) и свеклы (+1,25%, 70,18 руб). Помимо прочего выросла цена баранины — мясо подорожало на 2,32%, в среднем в свердловских магазинах за него просят 657,15 руб/кг.

Ранее сообщалось, что в свердловских магазинах подешевели социально значимые продукты. Свердловскстат выяснил, что в регионе снизилась цена на капусту, сахар, сосиски и сливочное масло.

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Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост средних цен в Свердловской области на морковь, огурцы, сметану и печенье по состоянию на 6 мая. Соответствующие данные появились на сайте организации. Сильнее всего выросла стоимость печенья — на 4,82%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 249,86 руб/кг. Среди подорожавших продуктов также морковь (+3,83, средняя цена поднялась до 73,73 руб/кг), свежие огурцы (+2,4%, 145,38 руб/кг) и сметана (+2,81%, 282,84 руб/кг). Из овощей также подорожал килограмм лука (+1,26%, 52,42 руб) и свеклы (+1,25%, 70,18 руб). Помимо прочего выросла цена баранины — мясо подорожало на 2,32%, в среднем в свердловских магазинах за него просят 657,15 руб/кг. Ранее сообщалось, что в свердловских магазинах подешевели социально значимые продукты. Свердловскстат выяснил, что в регионе снизилась цена на капусту, сахар, сосиски и сливочное масло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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