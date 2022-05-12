В Свердловской области подорожали морковь, огурцы и сметана

Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост средних цен в Свердловской области на морковь, огурцы, сметану и печенье по состоянию на 6 мая. Соответствующие данные появились на сайте организации.
Сильнее всего выросла стоимость печенья — на 4,82%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 249,86 руб/кг. Среди подорожавших продуктов также морковь (+3,83, средняя цена поднялась до 73,73 руб/кг), свежие огурцы (+2,4%, 145,38 руб/кг) и сметана (+2,81%, 282,84 руб/кг).
Из овощей также подорожал килограмм лука (+1,26%, 52,42 руб) и свеклы (+1,25%, 70,18 руб). Помимо прочего выросла цена баранины — мясо подорожало на 2,32%, в среднем в свердловских магазинах за него просят 657,15 руб/кг.
Ранее сообщалось, что в свердловских магазинах подешевели социально значимые продукты. Свердловскстат выяснил, что в регионе снизилась цена на капусту, сахар, сосиски и сливочное масло.
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Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост средних цен в Свердловской области на морковь, огурцы, сметану и печенье по состоянию на 6 мая. Соответствующие данные появились на сайте организации. Сильнее всего выросла стоимость печенья — на 4,82%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 249,86 руб/кг. Среди подорожавших продуктов также морковь (+3,83, средняя цена поднялась до 73,73 руб/кг), свежие огурцы (+2,4%, 145,38 руб/кг) и сметана (+2,81%, 282,84 руб/кг). Из овощей также подорожал килограмм лука (+1,26%, 52,42 руб) и свеклы (+1,25%, 70,18 руб). Помимо прочего выросла цена баранины — мясо подорожало на 2,32%, в среднем в свердловских магазинах за него просят 657,15 руб/кг. Ранее сообщалось, что в свердловских магазинах подешевели социально значимые продукты. Свердловскстат выяснил, что в регионе снизилась цена на капусту, сахар, сосиски и сливочное масло.