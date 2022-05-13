В ХМАО карьере молодежи и инвалидов содействует правительство

Правительство ХМАО поможет в карьере молодежи и инвалидам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ХМАО дополнило окружную госпрограмму «Поддержка занятости населения» планом мероприятий по развитию карьеры молодежи. Также правительство увеличило возмещение расходов на оборудование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-центр окружного правительства на официальном сайте.

«В фокусе решений — формирование индивидуальных карьерных стратегий школьников и студентов в соответствии с потребностью рынка, проведение профориентационной работы с молодежью при помощи электронных сервисов на единой цифровой платформе «Работа в России», — приводит слова губернатора Натальи Комаровой пресс-служба. Также на сайте правительства сообщается об увеличении компенсации предпринимателям округа на оборудование рабочих мест для инвалидов с 72 тыс. до 100 тыс. рублей.

По словам губернатора, такая мера мотивирует работодателей в создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них в регионе планируется создавать более 60 вакансий ежегодно, сообщает Комарова.

Ранее URA.RU рассказало о рекомендациях по трудоустройству для выпускников вузов и колледжей. Для этого безработный выпускник регистрируется в Центре занятости и получает направление к работодателю на стажировку.