В ХМАО карьере молодежи и инвалидов содействует правительство

Правительство ХМАО дополнило окружную госпрограмму «Поддержка занятости населения» планом мероприятий по развитию карьеры молодежи. Также правительство увеличило возмещение расходов на оборудование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-центр окружного правительства на официальном сайте.
«В фокусе решений — формирование индивидуальных карьерных стратегий школьников и студентов в соответствии с потребностью рынка, проведение профориентационной работы с молодежью при помощи электронных сервисов на единой цифровой платформе «Работа в России», — приводит слова губернатора Натальи Комаровой пресс-служба. Также на сайте правительства сообщается об увеличении компенсации предпринимателям округа на оборудование рабочих мест для инвалидов с 72 тыс. до 100 тыс. рублей.
По словам губернатора, такая мера мотивирует работодателей в создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них в регионе планируется создавать более 60 вакансий ежегодно, сообщает Комарова.
Правительство ХМАО дополнило окружную госпрограмму «Поддержка занятости населения» планом мероприятий по развитию карьеры молодежи. Также правительство увеличило возмещение расходов на оборудование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-центр окружного правительства на официальном сайте. «В фокусе решений — формирование индивидуальных карьерных стратегий школьников и студентов в соответствии с потребностью рынка, проведение профориентационной работы с молодежью при помощи электронных сервисов на единой цифровой платформе «Работа в России», — приводит слова губернатора Натальи Комаровой пресс-служба. Также на сайте правительства сообщается об увеличении компенсации предпринимателям округа на оборудование рабочих мест для инвалидов с 72 тыс. до 100 тыс. рублей. По словам губернатора, такая мера мотивирует работодателей в создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них в регионе планируется создавать более 60 вакансий ежегодно, сообщает Комарова. Ранее URA.RU рассказало о рекомендациях по трудоустройству для выпускников вузов и колледжей. Для этого безработный выпускник регистрируется в Центре занятости и получает направление к работодателю на стажировку.