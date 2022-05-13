13 мая 2022
12 мая 2022

В ХМАО карьере молодежи и инвалидов содействует правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО поможет в карьере молодежи и инвалидам Фото:

Правительство ХМАО дополнило окружную госпрограмму «Поддержка занятости населения» планом мероприятий по развитию карьеры молодежи. Также правительство увеличило возмещение расходов на оборудование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-центр окружного правительства на официальном сайте.

«В фокусе решений — формирование индивидуальных карьерных стратегий школьников и студентов в соответствии с потребностью рынка, проведение профориентационной работы с молодежью при помощи электронных сервисов на единой цифровой платформе «Работа в России», — приводит слова губернатора Натальи Комаровой пресс-служба. Также на сайте правительства сообщается об увеличении компенсации предпринимателям округа на оборудование рабочих мест для инвалидов с 72 тыс. до 100 тыс. рублей.

По словам губернатора, такая мера мотивирует работодателей в создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них в регионе планируется создавать более 60 вакансий ежегодно, сообщает Комарова.

Ранее URA.RU рассказало о рекомендациях по трудоустройству для выпускников вузов и колледжей. Для этого безработный выпускник регистрируется в Центре занятости и получает направление к работодателю на стажировку.

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Правительство ХМАО дополнило окружную госпрограмму «Поддержка занятости населения» планом мероприятий по развитию карьеры молодежи. Также правительство увеличило возмещение расходов на оборудование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-центр окружного правительства на официальном сайте. «В фокусе решений — формирование индивидуальных карьерных стратегий школьников и студентов в соответствии с потребностью рынка, проведение профориентационной работы с молодежью при помощи электронных сервисов на единой цифровой платформе «Работа в России», — приводит слова губернатора Натальи Комаровой пресс-служба. Также на сайте правительства сообщается об увеличении компенсации предпринимателям округа на оборудование рабочих мест для инвалидов с 72 тыс. до 100 тыс. рублей. По словам губернатора, такая мера мотивирует работодателей в создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них в регионе планируется создавать более 60 вакансий ежегодно, сообщает Комарова. Ранее URA.RU рассказало о рекомендациях по трудоустройству для выпускников вузов и колледжей. Для этого безработный выпускник регистрируется в Центре занятости и получает направление к работодателю на стажировку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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