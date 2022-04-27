Власти ХМАО объяснили, как устроиться на работу выпускникам вузов

Выпускникам поможет государство, которое оплатит расходы на обучение сотрудника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускники вузов и сузов смогут воспользоваться программой государственной поддержки. О том, как это сделать, рассказал и. о. директора департамента труда и занятости Алексей Мокринский во время пресс-конференции по вопросам трудоустройства, передает корреспондент URA.RU.

«Мерой государственной поддержки могут воспользоваться молодые специалисты от 18 до 25 лет, имеющие среднеспециальное профессиональное или высшее образование. Для этого безработный выпускник должен зарегистрироваться в Центре занятости и получить направление к работодателю. На время стажировки между работодателем и выпускником заключается трудовой договор, а сама стажировка, которая длится до пяти месяцев, засчитывается в трудовой стаж», — уточнил Мокринский.

Он добавил, что за стажером закрепляется наставник, который пишет индивидуальную программу стажировки молодого специалиста, консультирует его, помогает и, в итоге, составляет рекомендательный отзыв. По словам Мокринского, в качестве стимулирующей меры предусмотрена и компенсация оплаты труда такого выпускника, а также наставника. Размер госвыплаты 21 тысяча 527 рублей (для выпускника). Наставник же получает доплату к зарплате в размере более 6 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что более двух тысяч югорчан получат дополнительное профессиональное образование. Обучение будет проходить на базе центра занятости в сотрудничестве с Томским госуниверситетом, Российской академией Народного хозяйства и государственной службы и Агентством развития профессионального мастерства.

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