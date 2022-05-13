Вся вода с гор весной спускается именно туда, где будет новое место захоронения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Кусы (Челябинская область) недовольны местом, которое городские власти определили под новое кладбище. Их беспокоит, что вся вода с гор весной спускается именно туда, где будет новое место захоронения.

«Место в черте города. Лес, в котором гуляют люди не только из нашего города, очень много приезжает гостей. Вблизи проходит единственная лыжная трасса, еще ниже — река, из которой идет забор питьевой воды, частный сектор», — написали они в паблике «Текслер, помоги!». Паблик не является официальным аккаунтом властей региона, но в правительстве следят за сообщениями, которые появляются в данной группе.

По словам кусинцев, администрация города утверждает, что других мест под кладбище нет. На публичных слушаниях это место было одобрено горожанами.

При этом жители не отрицают, что городу необходимо новое кладбище, поскольку старое переполнено. Они указывают, что старое кладбище также находится в черте города. «Город будет просто-напросто в кольце из кладбищ!» — возмущаются кусинцы. По их словам, обращение к городским властям с просьбой определить новое место под кладбище подписали за день 300 человек. Получить комментарии от властей оперативно не удалось — телефон пресс-секретаря администрации Кусинского района недоступен.