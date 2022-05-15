Синоптики предупредили о непогоде в ХМАО

В ХМАО придут дожди с грозой
В ХМАО ожидается дождливая неделя с грозами и сильным ветром до 17 м/с. Дневная температура составит 15-20 градусов тепла. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.
«Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +6,+11 градусов, по северо-западу до +1 градуса, днем +17,+22 градуса. 18 мая местами кратковременный дождь. Температура ночью +5,+10 градусов, по северо-западу до 0 градусов. Днем кратковременный дождь. Температура +16,+21 градус», — сказано в сообщении Гидрометцентра.
- Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске в течение недели ожидается преимущественно пасмурная погода. В течение семи дней, кроме вторника, прогнозируется небольшие дожди, в четверг — гроза. Средняя температура днем составит 16-20 градусов выше нуля. Однако к концу недели опустится до +6…+10 градусов.
- В Сургуте дневная температура в среднем составит 17-21 градус выше нуля. В течение всей недели будет дождливо, в среду ожидается гроза. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.
- В Нижневартовске в среду также будет гроза. До конца недели ожидается пасмурная и дождливая погода. В среднем температура днем составит 18-21 градус тепла. Ветер с порывами до 14 м/с.
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