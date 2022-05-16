В столице ХМАО упала стоимость аренды квартир

Стоимость аренды в Ханты-Мансийске снизилась на 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В Ханты-Мансийске стоимость аренды снизилась на 20% после начала спецоперации на Украине, после которой последовало увеличение процентных ставок на ипотеку. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «Топ-сити» в Ханты-Мансийске Ольга Черницына.

«Аренда напрямую зависит от продаж квартир на рынке. В феврале ситуация изменилась из-за событий на Украине, после этого процентные ставки на ипотеку резко увеличились и те квартиры, которые собственники пытались продать — ушли в аренду, так как у жителей без определенных льгот покупать их просто нет возможности. Следовательно, рынок аренды резко увеличился и предложение превысило спрос. Теперь собственники вынуждены снижать цены, чтобы привлечь арендаторов», — сказала Черницына.

Она добавила, что еще одной причиной, по которой люди перестали продавать квартиры является «подстраховка»: «Люди ждут более стабильной ситуации на рынке и не рискуют продавать квартиры. Безопаснее сдать ее в аренду». По словам руководителя агентства, стоимость аренды снизилась на 15-20%, как в новостройках, так и на вторичное жилье. Однако стоимость аренды в ближайшее время снова вырастет. «Это сезонная динамика. Ожидать, что цены вернутся к февральским не стоит, но небольшое увеличение произойдет», — заключила руководитель агентства.

Ранее URA.RU писало, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Позже Минобороны России предоставила документы, в которых сообщалось, что украинские силы планировали начало полномасштабных боевых действий на территории Донбасса.

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