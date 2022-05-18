Кадыров предложил новый приоритет для властей России

Глава Чечни призвал российские власти обратить внимание на институт семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти должны работать над укреплением института семьи, чтобы создать сильное государство. Такое заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание».

«В первую очередь, мы должны укрепить семейный институт. Только тогда получится построить сильное государство», — сказал Кадыров во время трансляции на телеканале «Россия 24».

Ранее чеченский глава призвал россиян объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина. Для этого жители России должны провести добровольную мобилизацию для участия в специальной операции на Украине, считает Кадыров.