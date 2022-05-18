18 мая 2022

На Челябинск обрушатся арктический холод и ливни

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Последствия ливня в Челябинске, пешеходный переход, ручей
Ливневая канализация может не сразу справиться с объемом осадков Фото:

На Челябинскую область надвигаются обильные ливни, вместе с которыми придет сильное похолодание из Арктики. Непогода продлится всю следующую неделю. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«20 и 21 мая в регионе суммарно ожидается до 25 мм осадков. Это означает, что на каждый квадратный метр площади поверхности выльется 25 литров воды», — сообщили метеорологи.

К субботе существенно похолодает: синоптики прогнозируют всего +6 градусов днем и около +4 ночью. Дождливая погода продлится и на следующей неделе.

Ранее метеорологи сообщали о надвигающемся штормовом ветре и грозовых дождях с градом. Проливные дожди обрушились на регион 17 мая. В некоторых городах прошел сильный град.

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На Челябинскую область надвигаются обильные ливни, вместе с которыми придет сильное похолодание из Арктики. Непогода продлится всю следующую неделю. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео». «20 и 21 мая в регионе суммарно ожидается до 25 мм осадков. Это означает, что на каждый квадратный метр площади поверхности выльется 25 литров воды», — сообщили метеорологи. К субботе существенно похолодает: синоптики прогнозируют всего +6 градусов днем и около +4 ночью. Дождливая погода продлится и на следующей неделе. Ранее метеорологи сообщали о надвигающемся штормовом ветре и грозовых дождях с градом. Проливные дожди обрушились на регион 17 мая. В некоторых городах прошел сильный град.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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