В колонии на севере Пермского края сменили начальника

Новое начальство представили сотрудникам ИК-4
В исправительной колонии №4 Пермского края сменилось руководство. Новым начальником стал Евгений Ессин, возглавлявший ранее ИК-13. Коллективу учреждения, расположенного в северном поселке Ныроб, нового руководителя представил начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь.
«Начальник Главного управления ФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь представил личному составу исправительной колонии №4 нового начальника учреждения. Руководителем ИК-4 назначен майор внутренней службы Евгений Ессин», — сообщается на сайте пермского ГУФСИН.
Лымарь и Ессин после представления совершили обход колонии и пообщались с осужденными. Жалоб на условия содержания от них не поступило, отмечают в пресс-службе пермского главка ФСИН.
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