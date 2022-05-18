В колонии на севере Пермского края сменили начальника

19 мая 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Новое начальство представили сотрудникам ИК-4 Фото: Алексей Гущин © URA.RU В исправительной колонии №4 Пермского края сменилось руководство. Новым начальником стал Евгений Ессин, возглавлявший ранее ИК-13. Коллективу учреждения, расположенного в северном поселке Ныроб, нового руководителя представил начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь. «Начальник Главного управления ФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь представил личному составу исправительной колонии №4 нового начальника учреждения. Руководителем ИК-4 назначен майор внутренней службы Евгений Ессин», — сообщается на сайте пермского ГУФСИН. Лымарь и Ессин после представления совершили обход колонии и пообщались с осужденными. Жалоб на условия содержания от них не поступило, отмечают в пресс-службе пермского главка ФСИН.

В исправительной колонии №4 Пермского края сменилось руководство. Новым начальником стал Евгений Ессин, возглавлявший ранее ИК-13. Коллективу учреждения, расположенного в северном поселке Ныроб, нового руководителя представил начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь. «Начальник Главного управления ФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь представил личному составу исправительной колонии №4 нового начальника учреждения. Руководителем ИК-4 назначен майор внутренней службы Евгений Ессин», — сообщается на сайте пермского ГУФСИН. Лымарь и Ессин после представления совершили обход колонии и пообщались с осужденными. Жалоб на условия содержания от них не поступило, отмечают в пресс-службе пермского главка ФСИН.