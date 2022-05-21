В Пермском крае мужчина 4 месяца истязал беременную девушку

В селе Юрла (Пермский край) 20-летний мужчина истязал свою несовершеннолетнюю беременную знакомую. Зная о положении и возрасте девушки, он систематически издевался над ней на протяжении почти четырех месяцев, сообщает Следственное управление России по Пермскому краю.
«Следствием и судом установлено, что виновный, зная о несовершеннолетнем возрасте своей знакомой, которая находилась в состоянии беременности, с октября 2021 года по 13 января 2022 года причинял ей физические и психические страдания путем систематического нанесения ей побоев и иными насильственными действиями», — написано в сообщении.
В информации отметили, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Краснокамска издевался над своей 9-летней дочерью и 16-летней падчерицей на протяжении 11 месяцев. Сейчас девочки живут в детском доме, а мужчине дали тюремный срок.
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В селе Юрла (Пермский край) 20-летний мужчина истязал свою несовершеннолетнюю беременную знакомую. Зная о положении и возрасте девушки, он систематически издевался над ней на протяжении почти четырех месяцев, сообщает Следственное управление России по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что виновный, зная о несовершеннолетнем возрасте своей знакомой, которая находилась в состоянии беременности, с октября 2021 года по 13 января 2022 года причинял ей физические и психические страдания путем систематического нанесения ей побоев и иными насильственными действиями», — написано в сообщении. В информации отметили, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что житель Краснокамска издевался над своей 9-летней дочерью и 16-летней падчерицей на протяжении 11 месяцев. Сейчас девочки живут в детском доме, а мужчине дали тюремный срок.