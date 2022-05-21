Мэр Нижнего Тагила показал «клады» со дна городского пруда. Видео

22 мая 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев опубликовал на своей странице видео с находками со дна городского пруда Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, что в городе начали чистить дно водоемов. Мэр посетовал, что водолазы находят много мусора, и призвал горожан быть сознательнее. Обращение Пинаев опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Такие „клады“ водолазы находят на дне городских водоемов. Горы бутылок, банок, арматуры, доски с гвоздями, автомобильные покрышки. На этой неделе чистили Тагильский пруд. Не на дне же вырос этот мусор», — написал Пинаев. Он попросил горожан быть сознательнее. Мэр Нижнего Тагила Пинаев вернулся в город недавно. Он был в командировке в Донбассе, где заключил договор о побратимских отношениях с Луганском. Версию, что он может быть трудоустроен в одну из временных администраций на территории Донбасса, глава Нижнего Тагила категорически отверг.

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, что в городе начали чистить дно водоемов. Мэр посетовал, что водолазы находят много мусора, и призвал горожан быть сознательнее. Обращение Пинаев опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Такие „клады“ водолазы находят на дне городских водоемов. Горы бутылок, банок, арматуры, доски с гвоздями, автомобильные покрышки. На этой неделе чистили Тагильский пруд. Не на дне же вырос этот мусор», — написал Пинаев. Он попросил горожан быть сознательнее. Мэр Нижнего Тагила Пинаев вернулся в город недавно. Он был в командировке в Донбассе, где заключил договор о побратимских отношениях с Луганском. Версию, что он может быть трудоустроен в одну из временных администраций на территории Донбасса, глава Нижнего Тагила категорически отверг.