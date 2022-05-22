В Челябинской области подешевели помидоры

Томат в регионе стал дешевле на 17,7% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области на 17,7% подешевели помидоры. Снижение цен также коснулось и других популярных овощей, а также фруктов. Анализ цен провела Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

«В Челябинской области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые показали снижение в апреле 2022 года. В этой категории мы обнаружили 13 позиций. Больше всего подешевели помидоры 205,75 рублей/кг (-17,7%), бананы 105,39 рублей/кг (-12,6%), огурцы свежие 135,70 рублей/кг (-9,6%),груши 219,68 рублей/кг (-6,6%) и зелень свежая 656,65 рублей/кг (-2,94%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

В КСП отметили, что цены снизились и на непродовольственные товары. В данной категории ревизоры выявили 83 позиции. В пятерку самых дешевеющих вошли миксер, блендер — 3064 рублей (-24,7%), триммер — 8060,62 рублей (-17,5%), электропылесос напольный — 8878,47 рублей (-17,5%), телевизор — 34883,66 рублей (-17,0%) и флеш-накопитель — 607,86 рублей (-16,3%).

В ведомстве заявили, что цены также снизились на пассажирские перевозки и отдых. При этом в апреле ежемесячный темп инфляции замедлился более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.