22 мая 2022
21 мая 2022

В пермском городе из-за опасности здания закрыли детсад

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Детский сад в п. Вороновка, по улице Урожайная, 147. Курган, детский сад, замок, забор, вороновка, улица урожайная 147, закрытый детский сад, железный забор
После закрытия детей перевели в другие детсады Фото:

В городе Оса Пермского края власти решили закрыть детский сад, так как здание больше небезопасно. Всех ребят временно перевели в другие корпуса.

«Здание не соответствует современным требованиям безопасности. Детей переведут в другие корпуса, где есть свободные места и соблюдены все требования безопасности», — говорится в сообщении администрации Осы в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники уверяют, что при переводе права детей будут соблюдены. Но в комментариях местные жители выражают недовольство. «Сначала бы построили хороший и современный сад для детей, а потом закрывали бы старые здания. Такое впечатление, что в Осе дети перестали рождаться…», — отмечает, например, пользователь Светлана Спирина.

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В городе Оса Пермского края власти решили закрыть детский сад, так как здание больше небезопасно. Всех ребят временно перевели в другие корпуса. «Здание не соответствует современным требованиям безопасности. Детей переведут в другие корпуса, где есть свободные места и соблюдены все требования безопасности», — говорится в сообщении администрации Осы в соцсети «ВКонтакте». Чиновники уверяют, что при переводе права детей будут соблюдены. Но в комментариях местные жители выражают недовольство. «Сначала бы построили хороший и современный сад для детей, а потом закрывали бы старые здания. Такое впечатление, что в Осе дети перестали рождаться…», — отмечает, например, пользователь Светлана Спирина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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