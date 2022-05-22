В пермском городе из-за опасности здания закрыли детсад

После закрытия детей перевели в другие детсады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Оса Пермского края власти решили закрыть детский сад, так как здание больше небезопасно. Всех ребят временно перевели в другие корпуса.

«Здание не соответствует современным требованиям безопасности. Детей переведут в другие корпуса, где есть свободные места и соблюдены все требования безопасности», — говорится в сообщении администрации Осы в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники уверяют, что при переводе права детей будут соблюдены. Но в комментариях местные жители выражают недовольство. «Сначала бы построили хороший и современный сад для детей, а потом закрывали бы старые здания. Такое впечатление, что в Осе дети перестали рождаться…», — отмечает, например, пользователь Светлана Спирина.