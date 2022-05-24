В Первоуральске осудили чиновника, продававшего секретные данные

Начальника АО «Федеральная пассажирская компания» приговорили к условному сроку за продажу секретных данных начальникам поездов о датах проведения ревизий. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Осужденный систематически незаконно получал денежные средства от начальников пассажирских поездов за предоставление им конфиденциальной информации о графике предстоящих ревизий поездов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что за несколько лет он получил около трех миллионов рублей.
За 10 случаев подкупа его приговорили к условному лишению свободы. Наказание продлится 2,8 лет. Мягкость приговора связана с тем, что подсудимый сотрудничал со следствием. Благодаря его помощи раскрыли 14 других случаев коррупции.
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Начальника АО «Федеральная пассажирская компания» приговорили к условному сроку за продажу секретных данных начальникам поездов о датах проведения ревизий. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте СК РФ. «Осужденный систематически незаконно получал денежные средства от начальников пассажирских поездов за предоставление им конфиденциальной информации о графике предстоящих ревизий поездов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что за несколько лет он получил около трех миллионов рублей. За 10 случаев подкупа его приговорили к условному лишению свободы. Наказание продлится 2,8 лет. Мягкость приговора связана с тем, что подсудимый сотрудничал со следствием. Благодаря его помощи раскрыли 14 других случаев коррупции.