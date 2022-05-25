Крупнейший грузоперевозчик России раскрыл главную проблему. «Меня трясет!»

26 мая 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Свердловский перевозчики заявили о более выгодных условиях на рынке для зарубежных компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские и зарубежные перевозчики осуществляют работу в неравных условиях. Об этом заявил директор крупнейшей российской транспортной компании «Лорри» Юрий Ступак. По его словам, российские компании почти остались без работы. «Меня трясет от того, что сегодня европейский перевозчик может беспрепятственно с грузом зайти в Россию, к нам на Урал, разгрузить станки для „ВСМПО-Ависма“, загрузиться титаном и уйти снова в Германию. А почему меня трясет, так это потому, что сегодняшние ставки — бешеные», — сказал Ступак на заседании комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по транспорту и логистике. Свердловский бизнесмен считает, что данная ситуация является преступлением против российских перевозчиков. «Сегодня „ВСМПО“ платят до 12 тысяч долларов им, а 9,5 тысяч долларов дают нам. Мы с этого имеем 3,3 тысячи. Еще 500-700 долларов отдаем белорусам за перегруз и 5,7 — до 6 тысяч забирают поляки», — раскрыл Ступак. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Президент США Джо Байден обвиняет Россию в экономических проблемах Америки.

Российские и зарубежные перевозчики осуществляют работу в неравных условиях. Об этом заявил директор крупнейшей российской транспортной компании «Лорри» Юрий Ступак. По его словам, российские компании почти остались без работы. «Меня трясет от того, что сегодня европейский перевозчик может беспрепятственно с грузом зайти в Россию, к нам на Урал, разгрузить станки для „ВСМПО-Ависма“, загрузиться титаном и уйти снова в Германию. А почему меня трясет, так это потому, что сегодняшние ставки — бешеные», — сказал Ступак на заседании комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по транспорту и логистике. Свердловский бизнесмен считает, что данная ситуация является преступлением против российских перевозчиков. «Сегодня „ВСМПО“ платят до 12 тысяч долларов им, а 9,5 тысяч долларов дают нам. Мы с этого имеем 3,3 тысячи. Еще 500-700 долларов отдаем белорусам за перегруз и 5,7 — до 6 тысяч забирают поляки», — раскрыл Ступак. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Президент США Джо Байден обвиняет Россию в экономических проблемах Америки.