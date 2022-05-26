МИД РФ: Украина использует против России IT-армию

Украина при помощи США мобилизовала IT-армию, которая стремится нанести ущерб России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
«При содействии Пентагона и спецслужб США мобилизована украинская IT-армия. Их задача — нанесение ущерба инфраструктуре России и ее союзников», — сказал Сыромолотов в интервью ТАСС.
24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что жители Донбасса неоднократно подвергались карательным операция со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). После начала спецоперации в Минцифры РФ начали сообщать о регулярных хакерских атаках на сайты государственных органов, пишет RT.
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Украина при помощи США мобилизовала IT-армию, которая стремится нанести ущерб России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. «При содействии Пентагона и спецслужб США мобилизована украинская IT-армия. Их задача — нанесение ущерба инфраструктуре России и ее союзников», — сказал Сыромолотов в интервью ТАСС. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что жители Донбасса неоднократно подвергались карательным операция со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). После начала спецоперации в Минцифры РФ начали сообщать о регулярных хакерских атаках на сайты государственных органов, пишет RT.