Соловьев предрек депутатам Екатеринбурга судьбу Рашкина. «Задницу лижете, не останавливаясь!»

26 мая 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Журналист Владимир Соловьев заявил, что депутатов гордумы Екатеринбурга ждет судьба экс-депутата ГД Валерия Рашкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев пригрозил депутатам гордумы Екатеринбурга, которые ранее пожаловались на него в прокуратуру. Журналист в своем шоу «Соловьев LIVE» предрек им судьбу бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, лишенного мандата из-за уголовного дела о браконьерстве в отношении него. «Давайте, путем [бывшего депутата ГД Валерия] Рашкина ступайте! Этот лосеубивец вылетел из Госдумы, а мы открыли бот, собираем информацию на каждого из вас, на подписантов. Доиграетесь — все ваши грязные делишки вылезут на свет божий. Ох, много о вас пишут жители Екатеринбурга! Ох, сильно вы прославились и не только своими позитивными деяниями. Придет время, каждый ответит по делам своим!» — заявил Соловьев. Журналист в своем монологе задался вопросом, «понахватались» ли депутаты западных ценностей. «Когда вам что-то не нравится из того, что говорит журналист о том, кому вы задницу лижете не останавливаясь, то вы тут же на него пишите его начальнику и в прокуратуру. Смелости нет сказать, что это ваше жополижество. Вы говорите: нет-нет, это нас попросили, нам написали и мы всего лишь передаем. Нет смелости что ли?» — прокричал разгневанный журналист. Соловьев в очередной раз призвал депутатов определиться, поддерживают ли они спецоперацию РФ на Украине. «Так лично вы за операцию, за победу, за Россию или у вас совсем другие интересы? Или вы на самом деле по-прежнему мечтаете, чтобы [бывший депутат гордумы Екатеринбурга Леонид] Волков (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) вернулся в Екатеринбург? Или вы мечтаете, чтобы некоторые издатели выпускали словарь, где „гнить — это жить в России“? Вам по-прежнему хочется уральской республики Росселя и сепаратизма?» — задается вопросом журналист. Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев («Справедливая Россия»), которого регулярно критикует Соловьев, заявил, что журналист «просто отрабатывает копеечку». Публичная полемика Соловьева со статусными екатеринбуржцами длится с конца апреля, когда журналист заявил, что уральская столица — «центр мерзотной либероты». В начале мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Через несколько дней спикер гордумы Игорь Володин пожаловался на Соловьева в городскую прокуратуру.

Телеведущий Владимир Соловьев пригрозил депутатам гордумы Екатеринбурга, которые ранее пожаловались на него в прокуратуру. Журналист в своем шоу «Соловьев LIVE» предрек им судьбу бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, лишенного мандата из-за уголовного дела о браконьерстве в отношении него. «Давайте, путем [бывшего депутата ГД Валерия] Рашкина ступайте! Этот лосеубивец вылетел из Госдумы, а мы открыли бот, собираем информацию на каждого из вас, на подписантов. Доиграетесь — все ваши грязные делишки вылезут на свет божий. Ох, много о вас пишут жители Екатеринбурга! Ох, сильно вы прославились и не только своими позитивными деяниями. Придет время, каждый ответит по делам своим!» — заявил Соловьев. Журналист в своем монологе задался вопросом, «понахватались» ли депутаты западных ценностей. «Когда вам что-то не нравится из того, что говорит журналист о том, кому вы задницу лижете не останавливаясь, то вы тут же на него пишите его начальнику и в прокуратуру. Смелости нет сказать, что это ваше жополижество. Вы говорите: нет-нет, это нас попросили, нам написали и мы всего лишь передаем. Нет смелости что ли?» — прокричал разгневанный журналист. Соловьев в очередной раз призвал депутатов определиться, поддерживают ли они спецоперацию РФ на Украине. «Так лично вы за операцию, за победу, за Россию или у вас совсем другие интересы? Или вы на самом деле по-прежнему мечтаете, чтобы [бывший депутат гордумы Екатеринбурга Леонид] Волков (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) вернулся в Екатеринбург? Или вы мечтаете, чтобы некоторые издатели выпускали словарь, где „гнить — это жить в России“? Вам по-прежнему хочется уральской республики Росселя и сепаратизма?» — задается вопросом журналист. Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев («Справедливая Россия»), которого регулярно критикует Соловьев, заявил, что журналист «просто отрабатывает копеечку». Публичная полемика Соловьева со статусными екатеринбуржцами длится с конца апреля, когда журналист заявил, что уральская столица — «центр мерзотной либероты». В начале мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Через несколько дней спикер гордумы Игорь Володин пожаловался на Соловьева в городскую прокуратуру.