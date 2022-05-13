Представители кино осудили незаконные показы зарубежных фильмов, изъятых из кинопроката Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители свердловской киноиндустрии осудили показ зарубежных фильмов, которые показывают в обход санкций в кинотеатрах Екатеринбурга. Об этом они заявили в ходе пресс-конференции, посвященной развитию киноиндустрии в России.

«Это мародерство. Нельзя воровать даже в таких условиях. Должна быть система государственной поддержки кинотеатров, потому что они не от хорошей жизни этим занимаются, они пытаются выжить», — заявил режиссер и продюсер «Кинокомпании 29 февраля» Алексей Федорченко. Он уверен: если не появится господдержка, то большинство кинотеатров закроется в течение нескольких месяцев.

Данную позицию поддерживает и генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. Она считает, что это неправильно, когда уральские кинотеатры начинают показывать фильмы, которые были изъяты из кинопроката. Каждый кинотеатр должен исполнять закон даже против своего желания, уверена продюсер.

При этом Ерофеева-Муравьева сомневается, что в ближайшее время появится какая-либо альтернатива западным блокбастерами. «Не уверена, что у нас вдруг возникнут, как грибы после дождя, сценарии блокбастеров, и их моментально кто-то снимет, и мы заполним этот [западный] рынок», — рассуждает генеральный продюсер. Она уверена, что люди, которые ходили на такие масштабные развлекательные фильмы, возможно, будут разочарованы.

Но девушка отметила и позитивный момент: сейчас в кинотеатрах есть ряд качественных релизов российских кинорежиссеров. Одним из таких фильмов является картина креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева «Подельники» — она стала лидером по продаже билетов по «Пушкинской карте». Однако Ерофеева-Муравьева подчеркнула, что непонятно, как долго российская киноиндустрия сможет поддерживать интерес к отечественным фильмам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в арендованных залах кинотеатра «Гринвич Синема» устроили показ новой части фильма «Бэтмен». При этом компании Warner Bros, Sony Disney в марте отменили премьеры своих кинокартин из-за того, что Россия вынужденно начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Целью российской армии является денацификации и демилитаризации страны, при этом важным условием является сохранение жизни мирных жителей.

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