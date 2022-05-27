Писатель Пелевин пожаловался на организаторов бажовской премии. «Не в курсе, что там выступаю»

28 мая 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Александр Пелевин удивился, что его поставили в список участников премии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российский писатель Александр Пелевин, автор романа «Покров-17» и других, пожаловался на организаторов премии «Новый сказ» памяти Павла Бажова, которые включили его в список гостей, но по факту не пригласили. О ситуации писатель рассказал у себя в соцсетях. «Интересно девки пляшут. Узнал, что приглашен в Екатеринбург на фестиваль, посвященный какой-то литературной премии „Новый сказ“ им. Бажова. Вместе с Лукьяненко, Сенчиным и другими. Очень круто, только по поводу этого фестиваля со мной никто не связывался, и я впервые о нем слышу, как и о своем участии в нем», — написал Пелевин у себя «ВКонтакте». Он добавил, что на время фестиваля — с 12 по 19 июня — у него другие планы. И поинтересовался, в курсе ли остальные, что участвуют в мероприятии. Поэт и публицист Игорь Караулов тоже высказался по поводу участия в премии. «Мне не везет с Екатеринбургом. Никак там не побываю. Пригласили меня на фестиваль имени Бажова, но за свой счет. Там у них в программе Лукьяненко, Саша Пелевин и тому подобные — вряд ли они за свой счет. Выходит, я второй сорт в нашей литературе. Если не третий. Пришлось отказаться. Безработный за свой счет ездить не может», — написал Караулов у себя в telegram-канале. Евразийскую литературную премию «Новый Сказ» имени Бажова учредил в 2019 году Интернациональный Союз писателей. С 17 января до 20 мая на сайте организации собирали заявки участников, конкурс планируется провести в 13 номинациях. «В состав жюри входят известные авторы, члены Интернационального Союза писателей, авторитетные литературоведы и критики. Не путать с Общенациональной премией имени Бажова», — говорится в сообщении организаторов. URA.RU отправил запрос в Союз писателей. К своему сообщению Александр Пелевин прикрепил скрин сообщения от организаторов Скрин со страницы Александра Пелевина, vk.com

Российский писатель Александр Пелевин, автор романа «Покров-17» и других, пожаловался на организаторов премии «Новый сказ» памяти Павла Бажова, которые включили его в список гостей, но по факту не пригласили. О ситуации писатель рассказал у себя в соцсетях. «Интересно девки пляшут. Узнал, что приглашен в Екатеринбург на фестиваль, посвященный какой-то литературной премии „Новый сказ“ им. Бажова. Вместе с Лукьяненко, Сенчиным и другими. Очень круто, только по поводу этого фестиваля со мной никто не связывался, и я впервые о нем слышу, как и о своем участии в нем», — написал Пелевин у себя «ВКонтакте». Он добавил, что на время фестиваля — с 12 по 19 июня — у него другие планы. И поинтересовался, в курсе ли остальные, что участвуют в мероприятии. Поэт и публицист Игорь Караулов тоже высказался по поводу участия в премии. «Мне не везет с Екатеринбургом. Никак там не побываю. Пригласили меня на фестиваль имени Бажова, но за свой счет. Там у них в программе Лукьяненко, Саша Пелевин и тому подобные — вряд ли они за свой счет. Выходит, я второй сорт в нашей литературе. Если не третий. Пришлось отказаться. Безработный за свой счет ездить не может», — написал Караулов у себя в telegram-канале. Евразийскую литературную премию «Новый Сказ» имени Бажова учредил в 2019 году Интернациональный Союз писателей. С 17 января до 20 мая на сайте организации собирали заявки участников, конкурс планируется провести в 13 номинациях. «В состав жюри входят известные авторы, члены Интернационального Союза писателей, авторитетные литературоведы и критики. Не путать с Общенациональной премией имени Бажова», — говорится в сообщении организаторов. URA.RU отправил запрос в Союз писателей.