В центре города прошел крестный ход в честь окончания учебного года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, посвященный окончанию учебного года. Школьники, священнослужители и родители прошли от храма Большой Златоуст к часовне Святой великомученицы Екатерины, где поучаствовали в молебне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Молебен провел священник, руководитель отдела образования Екатеринбургской епархии Андрей Щукин. По традиции прозвучали молитвы в поддержку митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, страны, властей, «воинства ея».

«Святая Екатерина — покровительница образования, издревле она небесная помощница в учебных трудах. Благодарим Бога за прошедший учебный год, благодарим Святую Екатерину, всех наших уральских святых, которые помогают в течение учебного года достигать хороших результатов», — рассказал после молебна священник Андрей Щукин.

После мероприятия его участникам раздали мороженое. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые школьники пришли на шествие с флагами РФ.