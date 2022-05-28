28 мая 2022

В Екатеринбурге на детском крестном ходе помолились за власть. И раздали мороженое. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крестный ход на Пасху. Екатеринбург, верующие, церковь, вера, пасха, крестный ход, религия, православный праздник, православие, церковный праздник, хоругвии
В центре города прошел крестный ход в честь окончания учебного года Фото:

В Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, посвященный окончанию учебного года. Школьники, священнослужители и родители прошли от храма Большой Златоуст к часовне Святой великомученицы Екатерины, где поучаствовали в молебне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Молебен провел священник, руководитель отдела образования Екатеринбургской епархии Андрей Щукин. По традиции прозвучали молитвы в поддержку митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, страны, властей, «воинства ея».

«Святая Екатерина — покровительница образования, издревле она небесная помощница в учебных трудах. Благодарим Бога за прошедший учебный год, благодарим Святую Екатерину, всех наших уральских святых, которые помогают в течение учебного года достигать хороших результатов», — рассказал после молебна священник Андрей Щукин.

После мероприятия его участникам раздали мороженое. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые школьники пришли на шествие с флагами РФ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, посвященный окончанию учебного года. Школьники, священнослужители и родители прошли от храма Большой Златоуст к часовне Святой великомученицы Екатерины, где поучаствовали в молебне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Молебен провел священник, руководитель отдела образования Екатеринбургской епархии Андрей Щукин. По традиции прозвучали молитвы в поддержку митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, страны, властей, «воинства ея». «Святая Екатерина — покровительница образования, издревле она небесная помощница в учебных трудах. Благодарим Бога за прошедший учебный год, благодарим Святую Екатерину, всех наших уральских святых, которые помогают в течение учебного года достигать хороших результатов», — рассказал после молебна священник Андрей Щукин. После мероприятия его участникам раздали мороженое. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые школьники пришли на шествие с флагами РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...