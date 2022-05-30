Обвиняемый в убийстве Эльвиры Муфазаловой находится в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчанин Анатолий Хлызов, которого обвиняют в убийстве 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой, признан вменяемым. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с расследованием уголовного дела.

«Ему была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам он был признан вменяемым», — сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Согласно законодательству, лицо, признанное невменяемым, не подлежит уголовной ответственности. Как правило, таким людям назначают принудительное лечение. Человек же, признанный вменяемым, отвечает перед судом. Максимальный срок лишения свободы по статье, которую вменяют Хлызову, составляет 15 лет.

Об убийстве сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой стало известно 30 апреля. Она состояла на службе участковых уполномоченных, но была в декретном отпуске по уходу за дочерью. О пропаже 31-летней женщины сообщила ее мать. Тело было найдено у водоема под поселком Первомайским. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, силовики выясняют детали инцидента.

По обвинению в убийстве в СИЗО помещен инвалид II группы Анатолий Хлызов, который состоял на попечении у погибшей. Он останется под стражей до 29 июня.