Екатеринбургский РАНХиГС бесплатно обучит детей погибших военных

01 июня 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Всего в РАНХиГС выделено 300 льготных мест для детей участников спецоперации на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральский филиал Президентской академии (РАНХиГС) бесплатно обучит детей участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. «Президентская академия считает своим долгом в непростое для всех нас время сделать все возможное для поддержки тех, кто находится на переднем крае, защищая интересы нашей Родины. Это посильный вклад академии в реализуемые государством важные меры социальной поддержки населения России», — заявил проректор РАНХиГС Максим Назаров. По программам бакалавриата и специалитета в Москве и в крупных филиалах академии, в том числе в Екатеринбурге, выделено 300 льготных мест в 2022-2023 учебном году. Также РАНХиГС выполнит указ президента РФ Владимира Путина и выделит особые квоты приема для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Правила начнут работать уже с нового учебного года и коснутся детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Ранее в Уральском государственном экономическом университете заявили, что ждут нормативные документы, чтобы с 20 июня начать прием детей, чьи родители находятся на спецоперации на Украине или погибли в ходе нее. Абитуриентов, чьи родители сейчас находятся на спецоперации, в УрГЭУ примут по вступительным экзаменам вуза. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Уральский филиал Президентской академии (РАНХиГС) бесплатно обучит детей участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. «Президентская академия считает своим долгом в непростое для всех нас время сделать все возможное для поддержки тех, кто находится на переднем крае, защищая интересы нашей Родины. Это посильный вклад академии в реализуемые государством важные меры социальной поддержки населения России», — заявил проректор РАНХиГС Максим Назаров. По программам бакалавриата и специалитета в Москве и в крупных филиалах академии, в том числе в Екатеринбурге, выделено 300 льготных мест в 2022-2023 учебном году. Также РАНХиГС выполнит указ президента РФ Владимира Путина и выделит особые квоты приема для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Правила начнут работать уже с нового учебного года и коснутся детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Ранее в Уральском государственном экономическом университете заявили, что ждут нормативные документы, чтобы с 20 июня начать прием детей, чьи родители находятся на спецоперации на Украине или погибли в ходе нее. Абитуриентов, чьи родители сейчас находятся на спецоперации, в УрГЭУ примут по вступительным экзаменам вуза. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации страны.