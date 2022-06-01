Новое педиатрическое отделение на 10 тысяч пациентов появилось в районе Академический в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В День защиты детей в районе Академический в Екатеринбурге открылось педиатрическое отделение № 3 «Первой детской поликлиники». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Это знаковое событие для района Академический, потому что поликлиника, которая сегодня есть в районе, она уже не справляется [с количеством пациентов]. Район молодой, здесь самая высокая рождаемость из всех районов города Екатеринбурга, поэтому дети нуждались в таком хорошем медицинском учреждении», — рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. Она подчеркнула, что в новой поликлинике помощь смогут получить до 10 тысяч детей.

Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Боярский заявил, что региональным минздравом утверждена стратегия развития здравоохранения в Академическом районе, которая предполагает четыре филиала детской поликлиники, большую взрослую поликлинику на 1200 посещений и шесть ее филиалов, начать строительство планируют уже в этом году и закончить к 2024 году. Также он подчеркнул, что в педиатрическом отделении № 3 «Первой детской поликлиники» будет работать единая медицинская электронная карта.

Новое отделение сможет принимать до 10 тысяч детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Главный врач «Первой детской поликлиники» Люция Закирова рассказала, что благодаря открытию нового медучреждения у жителей Академического появилась шаговая доступность к медпомощи. «В данном филиале оборудовано пять педиатрических кабинетов, будет оказываться доврачебная, первичная и медико-санитарная помощь. Полностью оборудованы все кабинеты: прививочный, процедурный, игровая комната и зоны комфортного ожидания», — рассказала Закирова.

Новое педиатрическое отделение «Первой детской поликлиники» создали по инициативе «Уральского биомедицинского кластера», объем инвестиций составил 50 миллионов рублей. Благодаря открытию нового отделения появилось дополнительно 40 рабочих мест. Общая площадь филиала составляет 370 квадратных метров и рассчитано на 126 посещений в смену.

Стены украшены рисунками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Кабинеты просторные и светлые Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В отделении есть игровая комната Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На открытие присутствовали представители регионального минздрава, а также официальные лица администрации Екатеринбурга и администрации района Академический Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU