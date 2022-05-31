31 мая 2022

Сургутский ОМОН снимется в шоу с участием российских звезд спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, спецназ, показательные выступления, силовики, стрельба из автомата, омон
Съемки проекта пройдут на базе ОМОН в Сургуте Фото:

На базе сургутского ОМОНа Росгвардии ХМАО снимут шоу, в котором примут участие российские звезды спорта. Об этом URA.RU рассказала одна из участниц проекта — чемпионка мира по смешанным единоборствам Анастасия Кармаева.

«Мне предложили участвовать в проекте связанном с ОМОН, я согласилась. Я приглашенный гость, буду там проходить подготовку или что-то такое. Мне выдадут винтовку или пулемет и я буду выполнять задания», — рассказала Кармаева.

Как сообщил URA.RU источник, знакомый с планами Росгвардии ХМАО, съемки должны состояться в середине июня на базе ОМОН «Стерх» в Сургуте. Задача проекта в том, чтобы увлечь молодежь службой в спецподразделениях. На проект планируют пригласить, помимо Анастасии Кармаевой, и других российских звезд спорта, но их имена пока не разглашаются. Все они попробуют себя в роли военнослужащих в разных специальностях. В управлении Росгвардии по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что планируют запустить проект, но детали не раскрыли.

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На базе сургутского ОМОНа Росгвардии ХМАО снимут шоу, в котором примут участие российские звезды спорта. Об этом URA.RU рассказала одна из участниц проекта — чемпионка мира по смешанным единоборствам Анастасия Кармаева. «Мне предложили участвовать в проекте связанном с ОМОН, я согласилась. Я приглашенный гость, буду там проходить подготовку или что-то такое. Мне выдадут винтовку или пулемет и я буду выполнять задания», — рассказала Кармаева. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с планами Росгвардии ХМАО, съемки должны состояться в середине июня на базе ОМОН «Стерх» в Сургуте. Задача проекта в том, чтобы увлечь молодежь службой в спецподразделениях. На проект планируют пригласить, помимо Анастасии Кармаевой, и других российских звезд спорта, но их имена пока не разглашаются. Все они попробуют себя в роли военнослужащих в разных специальностях. В управлении Росгвардии по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что планируют запустить проект, но детали не раскрыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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