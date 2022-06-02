В ЕС раскрыли содержание шестого пакета санкций против РФ

02 июня 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Представитель Еврокомиссии пообещала, что ЕС исключит продовольственные поставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Евросоюза против России исключают продовольственные и гуманитарные поставки в обе стороны. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант в четверг на пресс-конференции в Брюсселе. «Наши санкции исключают продовольственные и гуманитарные поставки», — сказала Спинант, отвечая журналистам на вопрос о том, не будут ли мешать санкции продовольственным поставкам в случае кризиса. Информацию передает ТАСС. В понедельник главы государств и правительств стран — членов ЕС согласовали шестой пакет, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Страны сообщества почти месяц не могли достичь компромисса, поскольку Венгрия при поддержке ряда других государств выступала против полного запрета на импорт нефти из РФ, полагая, что ущерб от его введения станет катастрофическим для экономики. ЕК пошла на значительное отступление своей позиции, заявив, что запрета на поставки трубопроводной нефти из России, которую получает Будапешт, пока не будет. Ранее Евросоюз уже ввел пять пакетов экономических и индивидуальных санкций против России. Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что главная проблема в принятии шестого санкционного пакета против России, заключается в вопросах эмбарго на импорт нефти из РФ. Причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников стало решение о проведении спецоперации. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Санкции Евросоюза против России исключают продовольственные и гуманитарные поставки в обе стороны. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант в четверг на пресс-конференции в Брюсселе. «Наши санкции исключают продовольственные и гуманитарные поставки», — сказала Спинант, отвечая журналистам на вопрос о том, не будут ли мешать санкции продовольственным поставкам в случае кризиса. Информацию передает ТАСС. В понедельник главы государств и правительств стран — членов ЕС согласовали шестой пакет, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Страны сообщества почти месяц не могли достичь компромисса, поскольку Венгрия при поддержке ряда других государств выступала против полного запрета на импорт нефти из РФ, полагая, что ущерб от его введения станет катастрофическим для экономики. ЕК пошла на значительное отступление своей позиции, заявив, что запрета на поставки трубопроводной нефти из России, которую получает Будапешт, пока не будет. Ранее Евросоюз уже ввел пять пакетов экономических и индивидуальных санкций против России. Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что главная проблема в принятии шестого санкционного пакета против России, заключается в вопросах эмбарго на импорт нефти из РФ. Причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников стало решение о проведении спецоперации.