В Астане введены усиленные меры безопасности из-за визита Путина

В столице Казахстана Астане введены усиленные меры безопасности в связи с пребыванием президента России Владимира Путина и проведением саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила администрация города, ссылаясь на службу государственной охраны республики. В рамках этих мер в Астане будет задействована военная авиация и бронетехника.
«Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Отдельно сообщается, что 27 ноября над городом запланированы полеты фронтовой авиации Министерства обороны Республики Казахстан», — передает ТАСС заявление администрации Астаны.
Также в связи с саммитом ОДКБ 28 ноября на отдельных участках улиц города будут временные ограничения на передвижение транспорта. Власти столицы Казахстана призвали граждан планировать свои маршруты заранее и проявить понимание к усиленным мерам безопасности.
Президент России Владимир Путин 27 ноября отправится с государственным визитом в Казахстан. В течение двухдневного пребывания в Астане он проведет ряд переговоров, направленных на укрепление сотрудничества между двумя государствами, а также примет участие в саммите ОДКБ, пишет «Национальная служба новостей». В онлайн-формате у главы РФ запланировано участие в ХХ Форуме межрегионального сотрудничества, сообщает «Царьград».
Ранее Путин подчеркнул крепость и активное развитие союзнических отношений между Россией и Казахстаном. Российский лидер отметил, что между народами РФ и Казахстана существует множество связей. Это общие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековое сосуществование в рамках одного государства, достижения и победы.
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