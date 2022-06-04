04 июня 2022
03 июня 2022

В Пермском крае объявили срочный сбор на поиск ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, детская безопасность, ребенок на дороге
В Краснокамске объявили срочный сбор на поиск восьмилетнего мальчика Фото:

В Краснокамске (Пермский край) волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» ночью объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего Бутабаева Марка. Мальчик пропал вечером четвертого июня, сообщается в официальной группе отряда во «ВКонтакте».

«Внимание пропал ребенок. Срочный сбор на поиски Бутабаева Марка Махамадазимовича, 8 лет, город Краснокамск. Дата и время сбора: 03-00, 05.06.2022», — указали в сообщении.

В информации указали, что мальчик был одет в темно-синие трико, красную футболку и серые кроссовки. На вид мальчику 5-6 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые короткие, на висках выбриты молнии.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить в ближайший отдел полиции Прикамья или по номеру поискового отряда 8-922-345-67-02 или 102, отметили в информации.

В Пермском крае пропал 8-летний мальчик
Фото:

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В Краснокамске (Пермский край) волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» ночью объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего Бутабаева Марка. Мальчик пропал вечером четвертого июня, сообщается в официальной группе отряда во «ВКонтакте». «Внимание пропал ребенок. Срочный сбор на поиски Бутабаева Марка Махамадазимовича, 8 лет, город Краснокамск. Дата и время сбора: 03-00, 05.06.2022», — указали в сообщении. В информации указали, что мальчик был одет в темно-синие трико, красную футболку и серые кроссовки. На вид мальчику 5-6 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые короткие, на висках выбриты молнии. Любую информацию о пропавшем можно сообщить в ближайший отдел полиции Прикамья или по номеру поискового отряда 8-922-345-67-02 или 102, отметили в информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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