В Пермском крае объявили срочный сбор на поиск ребенка

05 июня 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

В Краснокамске объявили срочный сбор на поиск восьмилетнего мальчика Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» ночью объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего Бутабаева Марка. Мальчик пропал вечером четвертого июня, сообщается в официальной группе отряда во «ВКонтакте». «Внимание пропал ребенок. Срочный сбор на поиски Бутабаева Марка Махамадазимовича, 8 лет, город Краснокамск. Дата и время сбора: 03-00, 05.06.2022», — указали в сообщении. В информации указали, что мальчик был одет в темно-синие трико, красную футболку и серые кроссовки. На вид мальчику 5-6 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые короткие, на висках выбриты молнии. Любую информацию о пропавшем можно сообщить в ближайший отдел полиции Прикамья или по номеру поискового отряда 8-922-345-67-02 или 102, отметили в информации. В Пермском крае пропал 8-летний мальчик Фото: группа «Поисковый отряд ПрикамьеПоиск» во «ВКонтакте» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Краснокамске (Пермский край) волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» ночью объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего Бутабаева Марка. Мальчик пропал вечером четвертого июня, сообщается в официальной группе отряда во «ВКонтакте». «Внимание пропал ребенок. Срочный сбор на поиски Бутабаева Марка Махамадазимовича, 8 лет, город Краснокамск. Дата и время сбора: 03-00, 05.06.2022», — указали в сообщении. В информации указали, что мальчик был одет в темно-синие трико, красную футболку и серые кроссовки. На вид мальчику 5-6 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые короткие, на висках выбриты молнии. Любую информацию о пропавшем можно сообщить в ближайший отдел полиции Прикамья или по номеру поискового отряда 8-922-345-67-02 или 102, отметили в информации.