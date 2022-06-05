Рабочий погиб при бурении скважины на челябинском карьере

Коллега погибшего получил травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один человек погиб, один пострадал во время работ по бурению скважин на карьере в Красноармейском районе Челябинской области. Предприятие оштрафовано за нарушение требований охраны труда, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«16 февраля двое рабочих при бурении скважины допустили нарушение правил техники безопасности. В результате штанга буровой установки при внезапном включении вращателя ударила двух рабочих. Один из них скончался в больнице, второму причинен легкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре. В ходе проверки было установлено, что работодателем не осуществлялась организация, руководство и контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на рабочем месте экипажа буровой.

По постановлению прокурора государственной инспекцией труда в Челябинской области, ООО «Взрывное дело» признано виновным по ч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации») с назначением административного наказания в виде штрафов на общую сумму 160 тыс. рублей. У компании, зарегистрированной в Челябинске, в открытом доступе не имеется контактного телефона для получения комментария.