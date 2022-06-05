05 июня 2022
04 июня 2022

Мэр Перми анонсировал изменения в работе транспорта

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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Как сообщил мэр, новая полоса позволит увеличить пропускную способность дороги Фото:

Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что на переходе «Стаханова-Чкалова» оборудована выделенная полоса для общественного транспорта. Это позволит пассажирам быстрее добираться из одного района в другой. Об этом Демкин написал в своем telegram-канале.

«По просьбам жителей на переходе „Стахановская-Чкалова“ появилась выделенная полоса для автобусов, следующих из Индустриального в Свердловский район. Это позволит не только повысить точность соблюдения расписания маршрутами номер 11, 13, 62, 27, но и увеличит скорость сообщения», — отметил мэр Перми. Также вырастет пропускная способность участка дороги.

Алексей Демкин рассказал также, что сегодня, 6 июня, начался ремонт улицы Куйбышева. Мэру поступило больше 100 жалоб на эту дорогу. Возле дома 117 здесь вообще образовался провал. Глава Перми отметил, что его уже устраняет районная администрация. А после участок капитально отремонтирует подрядчик, который ведет работы на ул. Куйбышева.

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Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что на переходе «Стаханова-Чкалова» оборудована выделенная полоса для общественного транспорта. Это позволит пассажирам быстрее добираться из одного района в другой. Об этом Демкин написал в своем telegram-канале. «По просьбам жителей на переходе „Стахановская-Чкалова“ появилась выделенная полоса для автобусов, следующих из Индустриального в Свердловский район. Это позволит не только повысить точность соблюдения расписания маршрутами номер 11, 13, 62, 27, но и увеличит скорость сообщения», — отметил мэр Перми. Также вырастет пропускная способность участка дороги. Алексей Демкин рассказал также, что сегодня, 6 июня, начался ремонт улицы Куйбышева. Мэру поступило больше 100 жалоб на эту дорогу. Возле дома 117 здесь вообще образовался провал. Глава Перми отметил, что его уже устраняет районная администрация. А после участок капитально отремонтирует подрядчик, который ведет работы на ул. Куйбышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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