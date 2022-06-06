У «Уральских авиалиний» отобрали самолет, который застрял в Дубае

По словам источника, именно этот самолет был арестован в марте в ОАЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила самолет с бортовым номером VP-BBG лизингодателю. По словам источника URA.RU в менеджменте компании, именно этот борт был задержан в Дубае в начале марта текущего года.

«Самолет с [бортовым номером] VP-BBG, который в Дубае застрял в начале марта, 5 июня отправили к лизингодателю», — рассказал инсайдер. В пресс-службу «Уральских авиалиний» был отправлен запрос комментария. Но там заявили, что пока не готовы подтверждать информацию.

Собеседник агентства уточнил, что право пользования самолетом перешло лизингодателю. Кроме того, у авиасудна также сменен бортовой номер.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевела в российский реестр все свои самолеты, которые ранее были зарегистрированы на Бермудских островах. Такое решение было принято в связи с экономическими санкциями в ответ на спецоперацию РФ. В ходе этих мер власти Бермудских островов лишили сертификатов летной годности более 700 российских самолетов. В ответ на это в России разрешили перерегистрировать суда в российский реестр. Так авиакомпании получили шанс спасти свои самолеты от конфискации.

Обновлено в 15:43: авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла информацию, заявив, что борт VP-BBG до сих пор находится в аэропорту города Дубай.