«Уральские авиалинии» перевели все свои Airbus в авиареестр РФ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевела все свои самолеты Airbus, зарегистрированные на Бермудских островах, в российский реестр. Как утверждает инсайдер, процесс перевода последнего из 52 самолетов компании произойдет в ближайшие дни.
«„Уральские авиалинии“ перевели в российский реестр все свои Airbus, которые были зарегистрированы на Бермудских островах», — цитирует своего источника «Коммерсантъ-Урал».
Как отмечает еще один инсайдер газеты, в ближайшие дни в российский реестр будет переведен последний самолет из 52 в авиапарке компании. В пресс-службе авиакомпании от комментариев воздержались.
Самолеты переводят в российский реестр из-за запрета Европейского Союза поставлять, продавать и обслуживать авиасудна европейских компаний в России. Вслед за этим, на Бермудских островах приняли решение приостановить действие сертификатов летной годности, выданные для более 700 российских самолетов. В ответ на это в России разрешили перерегистрировать суда в российский реестр. Таким образом российские авиакомпании могут спасти самолеты от конфискации. Этот закон позволяет использовать зарубежные самолеты на внутренних направлениях. Данная мера стала ответом на ограничения, введенные странами Запада в отношении России из-за спецоперации РФ на Украине. Свой первый самолет «Уральские авиалинии» перевели под российскую юрисдикцию 21 марта.
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевела все свои самолеты Airbus, зарегистрированные на Бермудских островах, в российский реестр. Как утверждает инсайдер, процесс перевода последнего из 52 самолетов компании произойдет в ближайшие дни. «„Уральские авиалинии“ перевели в российский реестр все свои Airbus, которые были зарегистрированы на Бермудских островах», — цитирует своего источника «Коммерсантъ-Урал». Как отмечает еще один инсайдер газеты, в ближайшие дни в российский реестр будет переведен последний самолет из 52 в авиапарке компании. В пресс-службе авиакомпании от комментариев воздержались. Самолеты переводят в российский реестр из-за запрета Европейского Союза поставлять, продавать и обслуживать авиасудна европейских компаний в России. Вслед за этим, на Бермудских островах приняли решение приостановить действие сертификатов летной годности, выданные для более 700 российских самолетов. В ответ на это в России разрешили перерегистрировать суда в российский реестр. Таким образом российские авиакомпании могут спасти самолеты от конфискации. Этот закон позволяет использовать зарубежные самолеты на внутренних направлениях. Данная мера стала ответом на ограничения, введенные странами Запада в отношении России из-за спецоперации РФ на Украине. Свой первый самолет «Уральские авиалинии» перевели под российскую юрисдикцию 21 марта.