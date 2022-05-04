«Уральские авиалинии» перевели все свои Airbus в авиареестр РФ

Ранее самолеты «Уральских авиалиний» были зарегистрированы на Бермудских островах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевела все свои самолеты Airbus, зарегистрированные на Бермудских островах, в российский реестр. Как утверждает инсайдер, процесс перевода последнего из 52 самолетов компании произойдет в ближайшие дни.

«„Уральские авиалинии“ перевели в российский реестр все свои Airbus, которые были зарегистрированы на Бермудских островах», — цитирует своего источника «Коммерсантъ-Урал».

Как отмечает еще один инсайдер газеты, в ближайшие дни в российский реестр будет переведен последний самолет из 52 в авиапарке компании. В пресс-службе авиакомпании от комментариев воздержались.

Самолеты переводят в российский реестр из-за запрета Европейского Союза поставлять, продавать и обслуживать авиасудна европейских компаний в России. Вслед за этим, на Бермудских островах приняли решение приостановить действие сертификатов летной годности, выданные для более 700 российских самолетов. В ответ на это в России разрешили перерегистрировать суда в российский реестр. Таким образом российские авиакомпании могут спасти самолеты от конфискации. Этот закон позволяет использовать зарубежные самолеты на внутренних направлениях. Данная мера стала ответом на ограничения, введенные странами Запада в отношении России из-за спецоперации РФ на Украине. Свой первый самолет «Уральские авиалинии» перевели под российскую юрисдикцию 21 марта.