Свердловский мэр посетил фестиваль в футболке с буквой Z

07 июня 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Мэр Нижнего Тагила вручил награду участникам спектакля «Дракон» Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев в футболке с буквой Z вручил награду участникам спектакля «Дракон». Спектакль по пьесе Евгения Шварца представила театральная студия «Грань» из Новокуйбышевска (Самарская область). «В Нижнем Тагиле завершился Фестиваль театров малых городов России. Спасибо гостям из разных регионов России — от Приморского края до Татарстана, народному артисту РФ, художественному руководителю Театра Наций Евгению Миронову, Правительству и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за честь принимать такое грандиозное событие в нашем городе», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев выехал на Донбасс 16 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском. В Минобороны России рассказали значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев в футболке с буквой Z вручил награду участникам спектакля «Дракон». Спектакль по пьесе Евгения Шварца представила театральная студия «Грань» из Новокуйбышевска (Самарская область). «В Нижнем Тагиле завершился Фестиваль театров малых городов России. Спасибо гостям из разных регионов России — от Приморского края до Татарстана, народному артисту РФ, художественному руководителю Театра Наций Евгению Миронову, Правительству и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за честь принимать такое грандиозное событие в нашем городе», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев выехал на Донбасс 16 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском. В Минобороны России рассказали значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».