Перемещения на авто ограничены, чтобы снизить нагрузку на природу региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке (Челябинская область) появились аншлаги с запретом на подъезд автомобилей на 200 метров к реке Ай и пещере Кургазак. Как URA.RU сообщили в туркомпании «СатТурн», в пиковые выходные, в локации собирается до шести тысяч человек.

«В регионе в соответствии с границами особо охраняемых территорий запрещен подъезд к ним на 200 метров. Ай и прилегающие пещеры в эту черту попадают, но треть автомобилистов нарушают порядок — приходится бороться», — рассказала URA.RU менеджер по развитию внутреннего туризма компании «СатТурн» из Сатки Наталья Банникова.

Со съезда с дороги за селом Блиновка отсыпали экотропу, по которой можно ехать только до запрещающего автовояж аншлага. Затем до Кургазака можно дойти пешком. Возле самой пещеры теперь завершается оборудование деревянного настила. Турфирмы Челябинска, как говорят в «СатТурне», правила обычно соблюдают. Их коллеги из Башкирии — в основном нет.

Вблизи от Кургазакской пещеры на арендованных участках стоят четыре бака для мусора. В июне к ним добавятся еще баки и туалеты вдоль берегов Ая. Их смонтирует ОГУ «Особо охраняемые природные территории». Инфраструктура необходима, поскольку в дни проведения фестиваля водного туризма 11 июня здесь ожидают до шести тысяч приезжих. В обычные выходные фиксируют до 80 автомобилей — легковых с прицепами и микроавтобусов.

В 2022 году турагентства Челябинска зафиксировали тенденцию: туристы чаще стали сами бронировать размещения на местных базах отдыха. В праздничные выходные 12 июня часть путешественников, отказавшись от бронирования мест на челябинских озерах, предпочли 4-дневные туры в Абхазию.

За 200 метров до Кургазакской пещеры туристов просят идти пешком Фото: «Саткинский рабочий»

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