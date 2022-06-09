Мэрия пермского города отказалась от свалки за миллионы рублей

Полигон твердых бытовых отходов в Березниках перейдет краю Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в Березниках перейдет в собственность Пермского края. Депутаты думы этого города поддержали предложение мэрии о передаче ООО «Полигон твердых бытовых отходов города Березники» из муниципальной собственности в краевую. Об этом сообщается на сайте представительного органа. В документе, опубликованном на сайте гордумы, указано, что регион получит 100% доли в уставном капитале юрлица, стоимость которого превышает 230 млн рублей.

«Наименование имущества: доля в уставном капитале ООО „Полигон твердых бытовых отходов города Березники“; размер доли: 100%; номинальная стоимость доли: 232 639 171,80 рублей», — отмечается в решении думы. «Новая городская газета» Березников на своей странице в соцсетях уточняет, что из 22 присутствовавших на заседании депутатов «за» проголосовали 15 человек, «против» — трое, еще четверо депутатов воздержались от принятия решения.

Собственником ООО является подведомственное мэрии Березников управление имущественных и земельных отношений. По данным финансовой отчетности, выручка юрлица за 2021 год составила 147,7 млн рублей, чистая прибыль — 22 млн рублей.

Избавиться от полигона ТБО березниковские власти пытались еще в ноябре 2021 года, включив его в план приватизации. Однако тогда гордума выступила против предложения мэрии. Повторно этот же вопрос был вынесен на рассмотрение депутатов в январе текущего года. В мэрии поясняли, что вопрос об обращении с твердыми коммунальными отходами «не отнесен к вопросам местного значения муниципального образования».

Также власти городские власти отметили, что продажа полигона позволит направить средства на «другие необходимые цели». Однако депутаты повторно отклонили предложение мэрии о приватизации полигона. После этого в администрации Березников прошли обыски. Ряд СМИ сообщали, что оперативные мероприятия были связаны с попыткой приватизировать муниципальное имущество. В пресс-службе полиции ГУ МВД России по Пермскому краю данную информацию опровергли.

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