Мэрия Екатеринбурга создаст неприкосновенный запас на случай ЧП

10 июня 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Резервы материальных ресурсов могут использоваться для обеспечения работ по ликвидации ЧС Фото: Анна Майорова © URA.RU Чиновники из мэрии Екатеринбурга приняли документ, который определяет размер резервов на случай ЧС природного и техногенного характера. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города. «Резервы материальных ресурсов могут использоваться для обеспечения работ по ликвидации ЧС. В постановлении указано, что в резерв входят продовольствие, пищевое сырье, средства связи, строительные материалы и горюче-смазочные материалы. Запасы появятся на территории районных администраций города. Документ подписан мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым», — сказано в документе. Согласно документу, в товары первой необходимости вошли чайник, посуда, ведро, мыло и моющее средства. В продовольственный запас вошли следующие продукты питания: Мука;

Хлеб;

Картофель;

Крупа;

Морковь;

Капуста;

Лук;

Детское фруктовое пюре;

Сахар;

Печенье и иные продукты. Ранее URA.RU писало, что глава Минсельхоза заявил, что дефицита продуктов в РФ не будет. Российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Также он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов. Благодаря этому поставки в торговые сети будут идти без перебоев. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Чиновники из мэрии Екатеринбурга приняли документ, который определяет размер резервов на случай ЧС природного и техногенного характера. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города. «Резервы материальных ресурсов могут использоваться для обеспечения работ по ликвидации ЧС. В постановлении указано, что в резерв входят продовольствие, пищевое сырье, средства связи, строительные материалы и горюче-смазочные материалы. Запасы появятся на территории районных администраций города. Документ подписан мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым», — сказано в документе. Согласно документу, в товары первой необходимости вошли чайник, посуда, ведро, мыло и моющее средства. В продовольственный запас вошли следующие продукты питания: Ранее URA.RU писало, что глава Минсельхоза заявил, что дефицита продуктов в РФ не будет. Российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Также он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов. Благодаря этому поставки в торговые сети будут идти без перебоев.