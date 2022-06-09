Мэрия Екатеринбурга создаст неприкосновенный запас на случай ЧП

Чиновники из мэрии Екатеринбурга приняли документ, который определяет размер резервов на случай ЧС природного и техногенного характера. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города.
«Резервы материальных ресурсов могут использоваться для обеспечения работ по ликвидации ЧС. В постановлении указано, что в резерв входят продовольствие, пищевое сырье, средства связи, строительные материалы и горюче-смазочные материалы. Запасы появятся на территории районных администраций города. Документ подписан мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым», — сказано в документе.
Согласно документу, в товары первой необходимости вошли чайник, посуда, ведро, мыло и моющее средства. В продовольственный запас вошли следующие продукты питания:
- Мука;
- Хлеб;
- Картофель;
- Крупа;
- Морковь;
- Капуста;
- Лук;
- Детское фруктовое пюре;
- Сахар;
- Печенье и иные продукты.
Ранее URA.RU писало, что глава Минсельхоза заявил, что дефицита продуктов в РФ не будет. Российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Также он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов. Благодаря этому поставки в торговые сети будут идти без перебоев.
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