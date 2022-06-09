09 июня 2022

Мэрия Екатеринбурга создаст неприкосновенный запас на случай ЧП

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область , капуста, овощи, картошка, урожай, запасы еды
Резервы материальных ресурсов могут использоваться для обеспечения работ по ликвидации ЧС Фото:

Чиновники из мэрии Екатеринбурга приняли документ, который определяет размер резервов на случай ЧС природного и техногенного характера. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города.

«Резервы материальных ресурсов могут использоваться для обеспечения работ по ликвидации ЧС. В постановлении указано, что в резерв входят продовольствие, пищевое сырье, средства связи, строительные материалы и горюче-смазочные материалы. Запасы появятся на территории районных администраций города. Документ подписан мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым», — сказано в документе.

Согласно документу, в товары первой необходимости вошли чайник, посуда, ведро, мыло и моющее средства. В продовольственный запас вошли следующие продукты питания:

  • Мука;
  • Хлеб;
  • Картофель;
  • Крупа;
  • Морковь;
  • Капуста;
  • Лук;
  • Детское фруктовое пюре;
  • Сахар;
  • Печенье и иные продукты.

Ранее URA.RU писало, что глава Минсельхоза заявил, что дефицита продуктов в РФ не будет. Российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Также он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов. Благодаря этому поставки в торговые сети будут идти без перебоев.

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Чиновники из мэрии Екатеринбурга приняли документ, который определяет размер резервов на случай ЧС природного и техногенного характера. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города. «Резервы материальных ресурсов могут использоваться для обеспечения работ по ликвидации ЧС. В постановлении указано, что в резерв входят продовольствие, пищевое сырье, средства связи, строительные материалы и горюче-смазочные материалы. Запасы появятся на территории районных администраций города. Документ подписан мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым», — сказано в документе. Согласно документу, в товары первой необходимости вошли чайник, посуда, ведро, мыло и моющее средства. В продовольственный запас вошли следующие продукты питания: Ранее URA.RU писало, что глава Минсельхоза заявил, что дефицита продуктов в РФ не будет. Российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Также он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов. Благодаря этому поставки в торговые сети будут идти без перебоев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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