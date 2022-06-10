Под Челябинском поймали браконьеров с уловом почти на полмиллиона

Ущерб государства от действий браконьеров превысил 400 тыс. рублей Фото: Государственный надзор охраны водных биологических ресурсов и среды их обитатния © URA.RU

В Красноармейском районе (Челябинская область) рыбоохрана и полиция 8 июня задержали местных рыбаков, которые ловили рыбу сетью в нерестовый период. Ущерб государства превысил 400 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по региону Владимир Борисов.

«Инспектор рыбоохраны и участковые уполномоченные ОМВД Красноармейского района Челябинской области на путях транспортировки водных биологических ресурсов задержали жителя деревни Кирды Красноармейского района. При досмотре транспортного средства в багажнике были обнаружены четыре лесковые сети, надувная резиновая лодка», — рассказал Владимир Борисов.

В результате досмотра транспортного средства были обнаружены 888 особей рыбы общим весом 93 килограмма. Ущерб государству от незаконной ловли рыбы оценили в 444 тысячи рублей, уточнил Борисов.

По словам чиновника, рыбак согласился показать место, где он осуществлял промысел. По пути была замечена еще одна машина, которая въезжала в деревню. На багажнике была закреплена резиновая надувная лодка. В результате патрульная группа изъяла еще 4 сети, лодку и рыбу. Теперь рыбакам грозит уголовная ответственность.