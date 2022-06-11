Российская поп-исполнительница Валерия порадовала несколько тысяч пермяков и мэра Перми Алексея Демкина своим творчеством в День города. На выступлении московской певицы побывал собственный корреспондент URA.RU.
Валерия спела для пермских зрителей на праздничной площадке возле Театра-Театра. На концерте был замечен глава города Демкин, пребывавший в хорошем расположении духа. Насладиться выступлением любимого исполнителя поклонникам пришлось под дождем. Многие пришли на концерт с зонтами, что мешало зрителям, которые стояли вдали от сцены.
В честь праздника пермские любители музыки услышали множество хитов. Выступление Валерии длилось больше часа, после чего на концертной площадке появились другие исполнители.
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Российская поп-исполнительница Валерия порадовала несколько тысяч пермяков и мэра Перми Алексея Демкина своим творчеством в День города. На выступлении московской певицы побывал собственный корреспондент URA.RU. Валерия спела для пермских зрителей на праздничной площадке возле Театра-Театра. На концерте был замечен глава города Демкин, пребывавший в хорошем расположении духа. Насладиться выступлением любимого исполнителя поклонникам пришлось под дождем. Многие пришли на концерт с зонтами, что мешало зрителям, которые стояли вдали от сцены. В честь праздника пермские любители музыки услышали множество хитов. Выступление Валерии длилось больше часа, после чего на концертной площадке появились другие исполнители.