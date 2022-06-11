Мэр Перми и горожане пришли на праздничный концерт Валерии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российская поп-исполнительница Валерия порадовала несколько тысяч пермяков и мэра Перми Алексея Демкина своим творчеством в День города. На выступлении московской певицы побывал собственный корреспондент URA.RU.

Валерия спела для пермских зрителей на праздничной площадке возле Театра-Театра. На концерте был замечен глава города Демкин, пребывавший в хорошем расположении духа. Насладиться выступлением любимого исполнителя поклонникам пришлось под дождем. Многие пришли на концерт с зонтами, что мешало зрителям, которые стояли вдали от сцены.

В честь праздника пермские любители музыки услышали множество хитов. Выступление Валерии длилось больше часа, после чего на концертной площадке появились другие исполнители.

Певица Валерия выступает на Дне города в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Выступление Валерии в Перми прошло на площадке перед Театром-Театром Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Для пермяков в День города спела московская певица Валерия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тысячи пермяков пришли в день города на концерт Валерии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Большое количество зрителей были с зонтами, что мешало обзору шоу стоявшим сзади Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На праздничный концерт Валерии пришел мэр Перми Алексей Демкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Непогода не помешала пермякам насладиться песнями любимой певицы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Выступление Валерии на Дне города в Перми длилось около часа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Муж Валерии, Иосиф Пригожин, на пермском концерте супруги Фото: Сергей Русанов © URA.RU