11 июня 2022
10 июня 2022

Тысячи пермяков вместе с мэром пришли послушать певицу Валерию. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь, концерт валерии
Мэр Перми и горожане пришли на праздничный концерт Валерии Фото:

Российская поп-исполнительница Валерия порадовала несколько тысяч пермяков и мэра Перми Алексея Демкина своим творчеством в День города. На выступлении московской певицы побывал собственный корреспондент URA.RU.

Валерия спела для пермских зрителей на праздничной площадке возле Театра-Театра. На концерте был замечен глава города Демкин, пребывавший в хорошем расположении духа. Насладиться выступлением любимого исполнителя поклонникам пришлось под дождем. Многие пришли на концерт с зонтами, что мешало зрителям, которые стояли вдали от сцены.

В честь праздника пермские любители музыки услышали множество хитов. Выступление Валерии длилось больше часа, после чего на концертной площадке появились другие исполнители.

299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
Певица Валерия выступает на Дне города в Перми
Фото:
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
Выступление Валерии в Перми прошло на площадке перед Театром-Театром
Фото:
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
Для пермяков в День города спела московская певица Валерия
Фото:
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
Тысячи пермяков пришли в день города на концерт Валерии
Фото:
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
Большое количество зрителей были с зонтами, что мешало обзору шоу стоявшим сзади
Фото:
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
На праздничный концерт Валерии пришел мэр Перми Алексей Демкин
Фото:
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
Непогода не помешала пермякам насладиться песнями любимой певицы
Фото:
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
Выступление Валерии на Дне города в Перми длилось около часа
Фото:
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
Муж Валерии, Иосиф Пригожин, на пермском концерте супруги
Фото:

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Российская поп-исполнительница Валерия порадовала несколько тысяч пермяков и мэра Перми Алексея Демкина своим творчеством в День города. На выступлении московской певицы побывал собственный корреспондент URA.RU. Валерия спела для пермских зрителей на праздничной площадке возле Театра-Театра. На концерте был замечен глава города Демкин, пребывавший в хорошем расположении духа. Насладиться выступлением любимого исполнителя поклонникам пришлось под дождем. Многие пришли на концерт с зонтами, что мешало зрителям, которые стояли вдали от сцены. В честь праздника пермские любители музыки услышали множество хитов. Выступление Валерии длилось больше часа, после чего на концертной площадке появились другие исполнители.
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