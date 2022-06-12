Обновленные рестораны McDonald’s откроются в Питере и Подмосковье

13 июня 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

12 июня в Москве открыли первые 15 точек под новым брендом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сразу несколько десятков точек сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, возобновляющей работу в РФ под брендом «Вкусно и точка», откроются в 13 июня в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге рестораны заработают по пяти адресам: в Петроградском районе — Каменноостровский проспект, д. 39А; Средний проспект (Васильевский остров), 29/а; Московский проспект (Московский район), д. 195а; в центре на ул. Большая Морская, 11А и на ул. Рубинштейна, д. 2/45А, сообщается в группе «McDonald’s Россия» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, 26 ресторанов 13 июня откроются в Москве. Среди них заведения на проспекте Мира, Большой Серпуховской, Митинской, Русаковской улицах, Ленинском и Волгоградском проспектах. 18 бывших ресторанов сети McDonald’s будут ждать посетителей и в Московской области: в Подольске, Раменском, Наро-Фоминске, Красногорске, Серпухове, Звенигороде и других городах. Ранее, 8 марта, на официальном сайте McDonald’s появилось заявление главы компании Криса Кемпчински, который сообщил о временном закрытии ресторанов сети в России. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, затем бизнес продали Говору, компания которого владеет ресторанами сети в Сибири. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня. После ребрендинга McDonald’s в России сменил название на «Вкусно и точка». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сразу несколько десятков точек сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, возобновляющей работу в РФ под брендом «Вкусно и точка», откроются в 13 июня в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге рестораны заработают по пяти адресам: в Петроградском районе — Каменноостровский проспект, д. 39А; Средний проспект (Васильевский остров), 29/а; Московский проспект (Московский район), д. 195а; в центре на ул. Большая Морская, 11А и на ул. Рубинштейна, д. 2/45А, сообщается в группе «McDonald’s Россия» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, 26 ресторанов 13 июня откроются в Москве. Среди них заведения на проспекте Мира, Большой Серпуховской, Митинской, Русаковской улицах, Ленинском и Волгоградском проспектах. 18 бывших ресторанов сети McDonald’s будут ждать посетителей и в Московской области: в Подольске, Раменском, Наро-Фоминске, Красногорске, Серпухове, Звенигороде и других городах. Ранее, 8 марта, на официальном сайте McDonald’s появилось заявление главы компании Криса Кемпчински, который сообщил о временном закрытии ресторанов сети в России. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, затем бизнес продали Говору, компания которого владеет ресторанами сети в Сибири. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня. После ребрендинга McDonald’s в России сменил название на «Вкусно и точка».