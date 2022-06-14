Политики Екатеринбурга нарушили давнюю алкогольную традицию

Выездные корпоративы начал практиковать еще Аркадий Чернецкий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Окончание весеннего политического сезона в Екатеринбурге впервые за многие годы не будет отмечено корпоративом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с планами депутатов гордумы и чиновников мэрии. Изначально предполагалось, что мероприятие состоится в одном из загородных клубов вечером 21 июня — то есть после ежегодного отчета мэра Алексея Орлова перед депутатами.

«Но в этом году решили не собираться. Поскольку на следующий день, 22-го, в стране отмечается День скорби и чествования памяти жертв [Великой Отечественной] войны», — поделился собеседник агентства. В политтусовке, впрочем, усомнились в том, что это истинная причина. Один источник URA.RU предположил, что депутаты просто не захотели скидываться на праздник. А другой выдвинул более правдоподобную гипотезу: «Конечно же, проблема не в деньгах. Просто [руководитель аппарата думы Алексей] Ситник и [вице-спикер думы Виктор] Тестов как раз в эти дни уезжают в командировку в Якутию».

В разговоре с корреспондентом спикер думы Игорь Володин сказал, что вечеринка, возможно, все-таки состоится. «Окончательного решения нет», — отметил он.

Говорят, традиция летних застолий — как формы тимбилдинга — зародилась еще при Аркадии Чернецком (был мэром в 1992—2010 годах). В прошлом году чиновники и депутаты собирались в загородном клубе Glissando на берегу Нижне-Исетского пруда, в 2020-м — в БЦ «Палладиум», а в 2019-м — в пятизвездочной гостинице Ramada. В декабре 2021-го впервые за два года прошел и предновогодний сбор — в ресторане Nar&Sharab в ТЦ Baku plaza.

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