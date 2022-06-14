В ХМАО оштрафован лидер партии «Яблоко» за дискредитацию армии РФ

В ХМАО оштрафовали главу регионального отделения партии «Яблоко» Ивана Меньшенина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководитель отделения политической партии «Яблоко» в Югре Иван Меньшенин был оштрафован за дискредитацию российской армии во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского районного суда.

В рамках судебного заседания было установлено, что Меньшенин разместил в своем telegram-канале информацию, которая дискредитирует российскую армию во время проведения спецоперации на Украине. По итогам рассмотрения дела, суд признал руководителя регионального отделения «Яблока» виновным в совершении административного правонарушения. «Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей», — указано в постановлении Ханты-Мансийского районного суда. Дозвониться до самого Меньшенина корреспонденту URA.RU не удалось. Он не ответил на телефонные звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчанку оштрафовали за фейк о российской армии в соцсетях. Сотрудники полиции Нижневартовска привлекли к административной ответственности 24-летнюю местную жительницу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, в ее цели входит демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик от 8-летнего геноцида со стороны Киева.