14 июня 2022

В ХМАО оштрафован лидер партии «Яблоко» за дискредитацию армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО оштрафовали главу регионального отделения партии «Яблоко» Ивана Меньшенина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель отделения политической партии «Яблоко» в Югре Иван Меньшенин был оштрафован за дискредитацию российской армии во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского районного суда.

В рамках судебного заседания было установлено, что Меньшенин разместил в своем telegram-канале информацию, которая дискредитирует российскую армию во время проведения спецоперации на Украине. По итогам рассмотрения дела, суд признал руководителя регионального отделения «Яблока» виновным в совершении административного правонарушения. «Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей», — указано в постановлении Ханты-Мансийского районного суда. Дозвониться до самого Меньшенина корреспонденту URA.RU не удалось. Он не ответил на телефонные звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчанку оштрафовали за фейк о российской армии в соцсетях. Сотрудники полиции Нижневартовска привлекли к административной ответственности 24-летнюю местную жительницу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, в ее цели входит демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик от 8-летнего геноцида со стороны Киева.

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Руководитель отделения политической партии «Яблоко» в Югре Иван Меньшенин был оштрафован за дискредитацию российской армии во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского районного суда. В рамках судебного заседания было установлено, что Меньшенин разместил в своем telegram-канале информацию, которая дискредитирует российскую армию во время проведения спецоперации на Украине. По итогам рассмотрения дела, суд признал руководителя регионального отделения «Яблока» виновным в совершении административного правонарушения. «Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей», — указано в постановлении Ханты-Мансийского районного суда. Дозвониться до самого Меньшенина корреспонденту URA.RU не удалось. Он не ответил на телефонные звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что югорчанку оштрафовали за фейк о российской армии в соцсетях. Сотрудники полиции Нижневартовска привлекли к административной ответственности 24-летнюю местную жительницу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, в ее цели входит демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик от 8-летнего геноцида со стороны Киева.
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