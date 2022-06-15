Хлеборобам Челябинска дадут деньги на амбары и горючее

Сельхозпроизводителям расширили перечень компенсируемых статей затрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Производителям зерновых культур в Челябинской области возместят расходы на 52 миллиона рублей, в том числе на хранение и дизтопливо. Постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Утвердить порядок предоставления в 2022—2023 годах субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию. Зерновые культуры — пшеница, рожь, кукуруза, ячмень», — говорится в документе, опубликованном на официальном правовом портале.

Субсидироваться будут расходы предшествующего года. В перечень статей, затраты по которым можно будет возместить за счет бюджетных средств, впервые попали расходы на временное хранение, подработку и сушку зерновых, приобретение пестицидов и агрохимикатов. Также в списке новых статей — расходы на проверку качества и закуп дизельного топлива. Раньше компенсировали только стоимость транспортировки товара.

Отбор получателей будет объявлен в ближайшее время. Чтобы получить компенсацию, фермеры должны иметь статус сельхозпроизводителя и быть без долгов по налогам. Есть и другие условия. Размер субсидии не может превышать половины от фактически понесенных затрат.

Перед производителями разных отраслей экономики в условиях санкций стоит задача максимального расширения товарного ассортимента. Ограничения были введены рядом стран после начала спецоперации на Украине. Россия в ответ объявила о реализации программ импортозамещения.